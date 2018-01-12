шапито

Вокруг шум: Трамп назвал несколько стран «вонючими дырами»

Meduza
16:01, 12 января 2018
Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп на закрытом совещании назвал ряд стран, откуда прибывают иммигранты, «вонючими дырами». Речь шла, в частности, о Гаити, Сальвадоре и некоторых африканских странах. Трамп отметил, что лучше бы в США приезжали мигранты из Норвегии. Заявления президента попали в прессу… и началось!

Неужели Трамп расист? 🤔

На заявление президента отреагировали ведущие вечерних шоу. Тревор Ноа и Джимми Киммел стали подозревать, что Трамп на самом деле расист. «Как человек из южной вонючей дыры, я оскорблен, господин президент», — заметил Ноа, родившийся в ЮАР.

Стивен Кольбер, в свою очередь, заметил: «Сэр, эти страны не вонючие дыры. Ведь Дональд Трамп — не их президент».

Ведущие вечерних ток-шоу о «вонючих дырах»
Washington Post

Сет Майерс не нашелся, как отреагировать на заявление Трампа, поэтому пришлось изобрести новую рубрику «Сету нужно отойти на минутку».

Ведущий CNN Дон Лемон обошелся без шуток: он начал свою программу CNN Tonight с заявления: «Президент Соединенных Штатов Америки — расист. Многие из нас это и так знали». Он назвал слова Трампа «отвратительными», а когда цитировал представителей Белого дома (те считают, что большой беды не произошло и в целом все в порядке), покачал головой и сказал: «Иисусе».

«Вонючие дыры» на статуе Свободы

Журналист The New Yorker Энди Боровитц написал в сатирической рубрике «Borowitz Report» новость о том, что Трамп якобы потребовал дописать стихотворение на основании статуи Свободы.

«Я не знаю все стихотворение, но там что-то типа «Отдайте мне ваших усталых, ваших бедных, ваших бла-бла-бла. Это все можно оставить, но в самом конце добавьте большими буквами: «Только если вы не из вонючей дыры», — привел Боровиц вымышленные слова Трампа. — Я думаю, если лодка из вонючей страны приплывет и увидит стихотворение с такими словами в конце, она развернется и уплывет обратно».

Shithole в газете, какашка на первой полосе

В твиттере есть бот, который отслеживает слова, появившиеся на страницах газеты The New York Times впервые. Благодаря Трампу лексикон издания обогатился словом «shithole» — «вонючая дыра».

Другая нью-йоркская газета, NY Daily News, вынесла на первую полосу эмодзи какашки с прической Трампа и подписью: «Дерьмо вместо мозгов. Трамп изрыгнул грязное оскорбление в адрес мигрантов».

Издатель словарей Merriam-Webster тоже заметил рост интереса пользователей к этому слову — но сам постеснялся его употреблять.

«В трендах: что ж, 💩. Мы в этом не участвуем»

Трудности перевода

По словам источников, Трамп употребил слово «shithole», которое буквально означает «дырка для дерьма». Очевидно, имелось в виду неблагополучное место, — но как это лучше всего перевести?

Российские СМИ использовали такие варианты: «вонючие дыры», «грязные дыры», «страны-гадюшники», «сраные дыры», «страны-помойки», «помойные дыры» и «жопы».

Издание Quartz изучило, как слово «shithole» переводили СМИ в азиатских странах. Китайский новостной портал употребил выражение «страны, которые сосут»; в Тайване новостное агентство написало «страны, в которых птицы не высиживают яйца», а японская газета написала про «страны, грязные, как туалеты».

Такие ли это «вонючие дыры»?

Так как Трамп имел в виду более-менее конкретные страны, в соцсетях началась дискуссия о том, насколько его слова соответствуют действительности. Одни пользователи выкладывали красивые виды Гаити и вспоминали факты о мигрантах из Африки:

«Если кому-то интересно, как выглядит вонючая дыра — фото из моего отпуска в Гаити»
«Это тоже Гаити, и никакого фотошопа»
«Дональд Трамп, позвольте познакомить вас с вонючей дырой. Это Гаити»
«Привет, вонючий президент. Вот как выглядит моя вонючая дыра»
«Я гордый сын континента под названием Африка. Мое наследие глубоко связано с кенийскими корнями. Африка не вонючая дыра, мистер Трамп»
«У 43% иммигрантов из «вонючих» африканских стран есть степень бакалавра или выше. Сравните с 33% у граждан США. Цитата: «У нигерийских американцев, к примеру, средний доход на семью сильно выше, чем у среднего американца»»

Другие напоминали о не самых благополучных районах США:

«Правило большого пальца: если там, где вы живете, нельзя пить воду из-под крана, потому что местные инженеры не могут как-то отделить хорошую воду от канализации, вы живете в вонючей дыре. Буквально»

Норвежцы не торопятся в США

Агентство Reuters изучило, что пишут жители Норвегии в ответ на желание Трампа иметь больше иммигрантов из этой страны. Если коротко: они не готовы принимать приглашение.

«От лица Норвегии: спасибо, но нет», — написал политик из Консервативной партии Торбьорн Сэтре. Одна женщина добавила: «Мы не приедем. Привет из Норвегии». А другая заметила, что в 2016 году из страны в США эмигрировали всего 502 человека. Кстати, в том же году из США в Норвегию переехали 895 человек.

Трамп все отрицает

12 января президент США написал ряд твитов о встрече, в ходе которой он якобы сказал про «вонючие дыры». В частности, он признал, что на встрече звучали грубые слова, но не те, что ему приписывают.

Отдельно Трамп остановился на Гаити. «Никогда не говорил ничего унизительного о гаитянах, кроме того, что Гаити очевидно очень бедная страна, переживающая трудности», — написал он. По словам Трампа, у него «прекрасные отношения» с жителями Гаити, а в будущем встречи придется записывать, чтобы «демократы» не приписывали ему слова.

Султан Сулейманов

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме