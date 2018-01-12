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Вокруг шум: Трамп назвал несколько стран «вонючими дырами»
Президент США Дональд Трамп на закрытом совещании назвал ряд стран, откуда прибывают иммигранты, «вонючими дырами». Речь шла, в частности, о Гаити, Сальвадоре и некоторых африканских странах. Трамп отметил, что лучше бы в США приезжали мигранты из Норвегии. Заявления президента попали в прессу… и началось!
Неужели Трамп расист? 🤔
На заявление президента отреагировали ведущие вечерних шоу. Тревор Ноа и Джимми Киммел стали подозревать, что Трамп на самом деле расист. «Как человек из южной вонючей дыры, я оскорблен, господин президент», — заметил Ноа, родившийся в ЮАР.
Стивен Кольбер, в свою очередь, заметил: «Сэр, эти страны не вонючие дыры. Ведь Дональд Трамп — не их президент».
Сет Майерс не нашелся, как отреагировать на заявление Трампа, поэтому пришлось изобрести новую рубрику «Сету нужно отойти на минутку».
Ведущий CNN Дон Лемон обошелся без шуток: он начал свою программу CNN Tonight с заявления: «Президент Соединенных Штатов Америки — расист. Многие из нас это и так знали». Он назвал слова Трампа «отвратительными», а когда цитировал представителей Белого дома (те считают, что большой беды не произошло и в целом все в порядке), покачал головой и сказал: «Иисусе».
«Вонючие дыры» на статуе Свободы
Журналист The New Yorker Энди Боровитц написал в сатирической рубрике «Borowitz Report» новость о том, что Трамп якобы потребовал дописать стихотворение на основании статуи Свободы.
«Я не знаю все стихотворение, но там что-то типа «Отдайте мне ваших усталых, ваших бедных, ваших бла-бла-бла. Это все можно оставить, но в самом конце добавьте большими буквами: «Только если вы не из вонючей дыры», — привел Боровиц вымышленные слова Трампа. — Я думаю, если лодка из вонючей страны приплывет и увидит стихотворение с такими словами в конце, она развернется и уплывет обратно».
Shithole в газете, какашка на первой полосе
В твиттере есть бот, который отслеживает слова, появившиеся на страницах газеты The New York Times впервые. Благодаря Трампу лексикон издания обогатился словом «shithole» — «вонючая дыра».
Другая нью-йоркская газета, NY Daily News, вынесла на первую полосу эмодзи какашки с прической Трампа и подписью: «Дерьмо вместо мозгов. Трамп изрыгнул грязное оскорбление в адрес мигрантов».
Издатель словарей Merriam-Webster тоже заметил рост интереса пользователей к этому слову — но сам постеснялся его употреблять.
Трудности перевода
По словам источников, Трамп употребил слово «shithole», которое буквально означает «дырка для дерьма». Очевидно, имелось в виду неблагополучное место, — но как это лучше всего перевести?
Российские СМИ использовали такие варианты: «вонючие дыры», «грязные дыры», «страны-гадюшники», «сраные дыры», «страны-помойки», «помойные дыры» и «жопы».
Издание Quartz изучило, как слово «shithole» переводили СМИ в азиатских странах. Китайский новостной портал употребил выражение «страны, которые сосут»; в Тайване новостное агентство написало «страны, в которых птицы не высиживают яйца», а японская газета написала про «страны, грязные, как туалеты».
Такие ли это «вонючие дыры»?
Так как Трамп имел в виду более-менее конкретные страны, в соцсетях началась дискуссия о том, насколько его слова соответствуют действительности. Одни пользователи выкладывали красивые виды Гаити и вспоминали факты о мигрантах из Африки:
Другие напоминали о не самых благополучных районах США:
Норвежцы не торопятся в США
Агентство Reuters изучило, что пишут жители Норвегии в ответ на желание Трампа иметь больше иммигрантов из этой страны. Если коротко: они не готовы принимать приглашение.
«От лица Норвегии: спасибо, но нет», — написал политик из Консервативной партии Торбьорн Сэтре. Одна женщина добавила: «Мы не приедем. Привет из Норвегии». А другая заметила, что в 2016 году из страны в США эмигрировали всего 502 человека. Кстати, в том же году из США в Норвегию переехали 895 человек.
Трамп все отрицает
12 января президент США написал ряд твитов о встрече, в ходе которой он якобы сказал про «вонючие дыры». В частности, он признал, что на встрече звучали грубые слова, но не те, что ему приписывают.
Отдельно Трамп остановился на Гаити. «Никогда не говорил ничего унизительного о гаитянах, кроме того, что Гаити очевидно очень бедная страна, переживающая трудности», — написал он. По словам Трампа, у него «прекрасные отношения» с жителями Гаити, а в будущем встречи придется записывать, чтобы «демократы» не приписывали ему слова.