Вокруг шум: Трамп назвал несколько стран «вонючими дырами»

«Я не знаю все стихотворение, но там что-то типа «Отдайте мне ваших усталых, ваших бедных, ваших бла-бла-бла. Это все можно оставить, но в самом конце добавьте большими буквами: «Только если вы не из вонючей дыры», — привел Боровиц вымышленные слова Трампа. — Я думаю, если лодка из вонючей страны приплывет и увидит стихотворение с такими словами в конце, она развернется и уплывет обратно».