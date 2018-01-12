«Зачем мы принимаем у себя людей из этих вонючих дыр?» От Трампа потребовали извинений за фразу о мигрантах

The Washington Post
05:38, 12 января 2018
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Дональд Трамп назвал «вонючими дырами» ряд государств, откуда в США прибывают мигранты. Такое заявление, сообщает The Washington Post, президент США сделал на закрытом совещании с законодателями в Белом доме. Точность цитаты подтверждают и другие СМИ, включая CNN и Reuters.

Реплика Трампа, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. По мнению президента, было бы лучше, если бы в США приезжали мигранты, например, из Норвегии.

Темой совещания была легализация незаконных мигрантов, а именно программа DACA, дающая право на работу детям нелегалов, въехавшим в страну в возрасте до 16 лет.

«Зачем мы принимаем людей, приезжающих сюда из этих вонючих дыр? Мы должны добиться того, чтобы к нам приезжали люди из таких стран, как Норвегия». (англ.яз.)

The Washington Post
Заявление Трампа вызвало значительную волну общественного негодования. В политических кругах реплика президента возмутила не только демократов, но и республиканцев. Так, член палаты представителей от Республиканской партии Миа Лав, являющаяся дочерью мигрантов с Гаити, назвала фразу о «вонючих дырах» разжигающей рознь и призвала Трампа извиниться перед американским народом и странами, которые он оскорбил.
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