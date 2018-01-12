«Зачем мы принимаем у себя людей из этих вонючих дыр?» От Трампа потребовали извинений за фразу о мигрантах

Дональд Трамп назвал «вонючими дырами» ряд государств, откуда в США прибывают мигранты. Такое заявление, сообщает The Washington Post, президент США сделал на закрытом совещании с законодателями в Белом доме. Точность цитаты подтверждают и другие СМИ, включая CNN и Reuters.

Реплика Трампа, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. По мнению президента, было бы лучше, если бы в США приезжали мигранты, например, из Норвегии.

Темой совещания была легализация незаконных мигрантов, а именно программа DACA, дающая право на работу детям нелегалов, въехавшим в страну в возрасте до 16 лет.