шапито
На отеле Трампа в Вашингтоне появились 💩 и надпись «вонючая дыра»
Вечером в субботу, 13 января, на отеле Trump International в Вашингтоне появилась проекция с изображениями эмодзи-какашек и словом «Shithole», которое можно перевести как «вонючая дыра».
💩💩💩 Sh*thole Projection on Trump Hotel #Resist 💩💩💩 pic.twitter.com/5Y8xH54J5K— robin bell (@bellvisuals) January 14, 2018
Автор проекции — журналист Робин Белл, который регулярно устраивает подобные акции. В августе 2017-го он организовал проекцию на фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке. На проекции президент России Владимир Путин говорил Трампу: «Рад помочь, бро!»
Дональд Трамп, которому приписывают слова о странах-«вонючих дырах» в отношении Гаити и других государств, никак не отреагировал на проекцию.