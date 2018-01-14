На отеле Трампа в Вашингтоне появились 💩 и надпись «вонючая дыра»

Вечером в субботу, 13 января, на отеле Trump International в Вашингтоне появилась проекция с изображениями эмодзи-какашек и словом «Shithole», которое можно перевести как «вонючая дыра».

Автор проекции — журналист Робин Белл, который регулярно устраивает подобные акции. В августе 2017-го он организовал проекцию на фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке. На проекции президент России Владимир Путин говорил Трампу: «Рад помочь, бро!»

Дональд Трамп, которому приписывают слова о странах-«вонючих дырах» в отношении Гаити и других государств, никак не отреагировал на проекцию.