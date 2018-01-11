Замначальника «Матросской тишины» уволили из-за скандала с VIP-камерами

Заместитель начальника московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» уволен после проверки из-за скандала с VIP-камерами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСИН. Имя уволенного не называется. Еще три сотрудника изолятора привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Накануне столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело после проверки СИЗО. Представители ведомства сказали, что не обнаружили VIP-камер в изоляторе, но выявили несоблюдения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных.