Пятерым членам ОНК запретили посещать «Матросскую тишину»

Следователь СК РФ запретил пятерым членам московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посещать следственный изолятор «Матросская тишина» и расположенный на его территории СИЗО 99/1 («Кремлевский централ»). Об этом «Интерфаксу» сообщила замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, запрет коснулся пятерых «самых активных» членов ОНК, в том числе ее саму. Следователь объяснил его тем, что все они проходят свидетелями по делу своего коллеги Дениса Набиуллина, обвиненного в покушении на мошенничество. Набиуллин сейчас находится в «Кремлевском централе».

Меркачева заявила, что члены ОНК пожаловались на действия следователя в прокуратуру. Также они намерены обжаловать их в суде.