Пятерым членам ОНК запретили посещать «Матросскую тишину»
Следователь СК РФ запретил пятерым членам московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посещать следственный изолятор «Матросская тишина» и расположенный на его территории СИЗО 99/1 («Кремлевский централ»). Об этом «Интерфаксу» сообщила замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева.
По ее словам, запрет коснулся пятерых «самых активных» членов ОНК, в том числе ее саму. Следователь объяснил его тем, что все они проходят свидетелями по делу своего коллеги Дениса Набиуллина, обвиненного в покушении на мошенничество. Набиуллин сейчас находится в «Кремлевском централе».
Меркачева заявила, что члены ОНК пожаловались на действия следователя в прокуратуру. Также они намерены обжаловать их в суде.
«Непонятно, почему именно мы пятеро, ведь на проверки ходили с Денисом все члены ОНК. Но следователь теперь запретил ходить самым активным, чтобы отстранить нас от проверок, в ходе которых мы выявляли нарушения и писали о них», — заявила Ева Меркачева.