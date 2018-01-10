Пятерым членам ОНК запретили посещать «Матросскую тишину»

Интерфакс
16:50, 10 января 2018
Надежный источник

Следователь СК РФ запретил пятерым членам московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посещать следственный изолятор «Матросская тишина» и расположенный на его территории СИЗО 99/1 («Кремлевский централ»). Об этом «Интерфаксу» сообщила замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, запрет коснулся пятерых «самых активных» членов ОНК, в том числе ее саму. Следователь объяснил его тем, что все они проходят свидетелями по делу своего коллеги Дениса Набиуллина, обвиненного в покушении на мошенничество. Набиуллин сейчас находится в «Кремлевском централе».

Меркачева заявила, что члены ОНК пожаловались на действия следователя в прокуратуру. Также они намерены обжаловать их в суде.

«Непонятно, почему именно мы пятеро, ведь на проверки ходили с Денисом все члены ОНК. Но следователь теперь запретил ходить самым активным, чтобы отстранить нас от проверок, в ходе которых мы выявляли нарушения и писали о них», — заявила Ева Меркачева.

Интерфакс
Члена московской ОНК Дениса Набиуллина обвиняют в том, что он пообещал арестанту «Матросской Тишины» помочь освободиться за взятку. По данным СМИ, к делу причастен адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин), который занимался «решением вопросов» с уголовными делами, был осужден за мошенничество и сейчас также находится в СИЗО. «Новая газета» писала о его возможной причастности к смерти в СИЗО бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова.
Набиуллин не признает себя виновным. В ОНК предполагают, что дело может быть связано с Фондом помощи арестованным, который создал Набиуллин, или с его запросами по поводу избиения задержанных в полиции.
В декабре 2017 года Ева Меркачева рассказала о так называемых VIP-камерах в «Матросской тишине» — с хорошим ремонтом, бытовой техникой и кроватями с «белоснежным бельем». В ее статье говорилось, что Дионисий Золотов содержится в одной из таких камер. Прокуратура провела проверку в СИЗО и не нашла VIP-камер, но потребовала возбудить уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
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