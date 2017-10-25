«Новая газета»: у погибшего в СИЗО топ-менеджера Роскосмоса сокамерник вымогал деньги за прекращение уголовного дела

У бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова, который был найден мертвым в московском СИЗО-5 18 марта 2017 года, вымогал деньги находившийся в той же камере адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин). Об этом сообщает «Новая газета», которая ознакомилась с материалами дела против Золотова — в том числе с текстом допроса жены Евдокимова, Валентины Ракитиной.

По данным газеты, Ракитина рассказала, что с конца января 2017 года муж по сотовой связи просил ее переводить деньги — от 75 до 300 тысяч рублей — на «Яндекс.Кошелек» для «поддержания благоприятных условий содержания (еда, мобильная связь, алкоголь)» в его новой камере.

«Он сообщил мне, что все вопросы по проносу запрещенных вещей решаются неким Денисом (Дионисием), который являлся в прошлом влиятельным юристом и располагает обширными связями, в том числе в правоохранительных органах, и является „смотрящим“ за камерой № 600», — цитирует «Новая газета» слова Ракитиной.

В конце февраля Евдокимов велел жене собрать в течение двух дней 50 миллионов рублей и положить в ячейку на Казанском вокзале. Он объяснил, что Дионисий благодаря «связям в ФСБ» может помочь ему выйти на свободу. Он также передал ей через адвокатов «план реструктуризации уголовного дела», согласно которому его должны были перевести под домашний арест, а дело — прекратить.

В начале марта Ракитина выполнила инструкции Евдокимова, и он написал ей, чтобы она «ждала его 26 марта». Однако 13 марта он сообщил ей, что сотрудники ФСБ хотят перевести его в другой изолятор — якобы из-за того, что их не учли «при расчете 50 миллионов рублей». Для решения проблемы — снова с помощью Дионисия — он велел положить в ячейку на вокзале еще 30 миллионов рублей.

После этого, по словам Ракитиной, Евдокимов написал ей, что «все счастливы», однако на следующий день дал понять, что передача денег прошла неудачно и что ей нужно «готовиться к обыскам» «После этого он уже не выходил на связь, а утром следующего дня мне стали поступать сообщения с соболезнованиями», — рассказала жена погибшего на допросе.

По версии «Новой газеты», Владимир Евдокимов «в отчаянии» совершил самоубийство, поскольку сокамерник внушил ему, что его жена может оказаться под следствием за дачу взятки.

Как пишет «Новая газета», Дионисий — это глава юридической фирмы «Защита» Дионисий Золотов (первое имя — Денис Тумаркин), который на протяжении многих лет занимался решением вопросов с уголовными делами и несколько раз был осужден за мошенничество (газета «Коммерсант» называет его «рецидивистом-решальщиком»). Взяв в 2013 году фамилию Золотов, он стал представляться клиентам родственником нынешнего главы Росгвардии Виктора Золотова.

Как пишет «Новая», Золотов записывал все свои разговоры с правоохранительными органами; благодаря полученным от него данным, как писал «Коммерсант», в 2016 году был осужден бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Владимир Рожков. По данным «Новой газеты», в СИЗО-5 Золотов мог быть помещен по договоренности с ФСБ для «участия во внутрикамерных разработках других заключенных».

Как следует из публикации, Золотов и его сообщники стали фигурантами дела о хищении 80 миллионов рублей. На каком этапе находится следствие, «Новая газета» не уточняет.