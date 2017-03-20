В СИЗО убит топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов. Главное

В московском СИЗО 18 марта нашли тело бывшего исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве. На его теле были три ножевых ранения. Следственный комитет России завел дело об убийстве. Источники «Коммерсанта» говорят, что оно могло быть заказным. Сокамерники Евдокимова утверждают, что в момент убийства они спали.

Владимира Евдокимова арестовали в декабре 2016 года. По версии следствия, Евдокимов вместе с сообщниками обманным способом завладел правами на имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» (его стоимость оценивается в 200 миллионов рублей). Евдокимов сидел в московском СИЗО № 5 «Водник».

18 марта тело Владимира Евдокимова с колотыми ранами обнаружили в туалете камеры. Сначала источники агентств сообщили, что он покончил жизнь самоубийством. Потом Следственный комитет России возбудил дело об убийстве, а источник «Интерфакса» заявил, что, скорее всего, Евдокимов был убит — на теле были три раны: две в области ребер и одна на шее. Как пишет 20 марта «Коммерсант», убийство могло быть заказным. Следователи полагают, что кто-то мог опасаться показаний Евдокимова.

Сокамерники Владимира Евдокимова, с которыми пообщался телеканал «Дождь», заявили, что в момент убийства спали. Некоторые рассказали, что проснулись от того, что один из арестантов пытался выломать дверь в туалет — из-под нее текла кровь. «Дождь» сообщает, что сокамерники перенесли Евдокимова в камеру, но не пояснили, зачем. По данным «Коммерсанта», они это сделали вместе с сотрудниками ФСИН.

За месяц до убийства Владимира Евдокимова перевели из спецблока в обычную камеру, где не было видеонаблюдения. Перевод арестанта во ФСИН пока не объяснили. Как рассказали правозащитники, в новой камере вместе с Евдокимовым сидели молодые люди, которые обвинялись в хранении наркотиков и мошенничестве. Глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова отметила, что СИЗО «Водник» было Евдокимову «не по статусу» — обычно высокопоставленные чиновники сидят в «Матросской тишине» или «Лефортово».