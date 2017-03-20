«Коммерсант» раскрыл механизм работы нового вируса в банкоматах

В России обнаружен вирус, заставляющий банкоматы выдавать все имеющиеся в наличии самые крупные купюры любому, кто введет определенный код, пишет «Коммерсант».

О новом способе мошенничества 17 марта рассказал на конференции замначальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, сославшись на данные Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert).

Сычев тогда не стал раскрывать подробности, сообщив лишь, что речь идет о бесконтактном способе кражи средств, и упомянув .

Источники «Коммерсанта», имеющие доступ к материалам FinCert, рассказали, что речь идет о так называемом или бесфайловом вирусе, внедренном в банкомат. Вирус при вводе заданного кода заставляет банкомат выдать всю наличность из кассеты, где хранятся самые крупные купюры (номиналом 1 тысяча или 5 тысяч рублей, в общей сложности 40 штук).

Такой вирус, отметили собеседники издания, в России обнаружен впервые, однако в других странах были зафиксированы подобные случаи.

По данным источников газеты, вирус был обнаружен в продукции крупнейшего производителя банкоматов — NCR. При этом один из собеседников издания отметил, что «выявленная уязвимость нехарактерна для конкретного производителя, так как все банкоматы работают под Windows».