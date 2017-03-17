ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Мошенники в России стали применять новый способ кражи средств с банковских карт — беспроводной . Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев на конференции, организованной Ассоциацией региональных банков.

«Он интересен тем, что он, в принципе, без проводов. Мы всегда, когда говорили о скимминге, говорили о том, что злоумышленник должен что-то поставить на банкомат. После этого он получает информацию. Эти времена прошли, злоумышленники не стоят на месте», — сказал Сычев.

Какие-либо другие подробности о новом способе кражи средств с банковских карт представитель ЦБ раскрывать не стал.

Сычев, сообщает ТАСС, также рассказал, что Банк России получил от Интерпола сведения о большом числе скомпрометированных карт клиентов российских банков.

Банковская карта считается скомпрометированной, если к мошенникам попали ее реквизиты, данные ее владельца или логины и пароли для доступа к интернет-банку или мобильному приложению. Для получения таких данных злоумышленники, в числе прочего, используют скимминг.