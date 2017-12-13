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«МК» рассказал об элитной камере арестанта, после беседы с которым задержали правозащитника

Московский комсомолец
12:26, 13 декабря 2017
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В московском СИЗО № 1 «Матросская тишина» адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин) содержится в камере, которая хорошо отремонтирована и оснащена бытовой техникой. Об этом пишет в «Московском комсомольце» член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

У Золотова есть холодильник с «деликатесами», «огромный» телевизор и туалет «с подвесным унитазом». При этом сама камера, по словам Меркачевой, таких размеров, что «можно футбол гонять». «Главный житель этой камеры, вероятно, чувствует себя в „Матросской тишине“ как дома», — пишет она, отмечая, что всего в камере две кровати с «белоснежным бельем».

Меркачева отмечает, что поговорить с самим Золотовым об условиях содержания не удалось — его увели в спортзал, так как он попросил руководство СИЗО «оградить от общения с членами ОНК».

Как нам хотелось поговорить с Дионисием Золотовым, спросить, есть ли у него жалобы на условия содержания! Ну мало ли — модный унитаз, может, шумит при смыве, или вода в душе слишком горячая, или один из десятка режимов размораживания в холодильнике не работает, всякое ведь бывает.

Московский комсомолец
Дионисий Золотов — ключевая фигура двух уголовных дел, связанных с московскими СИЗО. Сам он находится под стражей по делу о хищении, а до этого также был неоднократно судим.
После того как весной 2017 году в СИЗО № 5 «Водник» был найден мертвым бывший топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов, против Золотова, который был его сокамерником, хотели возбудить дело по статье о доведении до самоубийства, пишет Меркачева. В результате дело было возбуждено по статье о мошенничестве — его подозревают в вымогательстве у Евдокимова денег за прекращение уголовного дела.
В декабре был задержан член ОНК Денис Набиуллин. Правозащитника обвинили в том, что он обещал родственникам Золотова за взятку помочь с освобождением. Сам Набиуллин сказал, что после звонка Золотова из СИЗО пришел в кафе на встречу с «его человеком», где был задержан.
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