«МК» рассказал об элитной камере арестанта, после беседы с которым задержали правозащитника

В московском СИЗО № 1 «Матросская тишина» адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин) содержится в камере, которая хорошо отремонтирована и оснащена бытовой техникой. Об этом пишет в «Московском комсомольце» член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

У Золотова есть холодильник с «деликатесами», «огромный» телевизор и туалет «с подвесным унитазом». При этом сама камера, по словам Меркачевой, таких размеров, что «можно футбол гонять». «Главный житель этой камеры, вероятно, чувствует себя в „Матросской тишине“ как дома», — пишет она, отмечая, что всего в камере две кровати с «белоснежным бельем».

Меркачева отмечает, что поговорить с самим Золотовым об условиях содержания не удалось — его увели в спортзал, так как он попросил руководство СИЗО «оградить от общения с членами ОНК».