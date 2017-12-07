Члена московской ОНК задержали за мошенничество. Его подозревают в обещании освободить арестанта за деньги

В Москве задержан член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Денис Набиуллин. По информации «Московского комсомольца», его задержали в ночь на 1 декабря.

Против Набиуллина возбудили дело по статье о мошенничестве. По версии следствия, он пообещал родственникам арестованного, что за вознаграждение сможет освободить его из СИЗО.

Автор заметки в «Московском комсомольце», замглавы московской ОНК Ева Меркачева предполагает, что передача денег могла быть связана с Фондом помощи арестованным, который создал Набиуллин. Она также заявила, что дело может быть связано с запросами Набиуллина по поводу избиения задержанных в полиции.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что Набиуллин был одним из наиболее активных членов комиссии и регулярно добивался того, чтобы задержанных после митингов отпускали из отделов полиции.