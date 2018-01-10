Прокуратура отчиталась о проверке «Матросской тишины». VIP-камер не нашли, но возбудить уголовное дело потребовали

ТАСС
13:33, 10 января 2018
Надежный источник

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело после проверки СИЗО № 1 «Матросская тишина».

Прокуратура проверила СИЗО № 1 после того, как в середине декабря в «Московском комсомольце» была опубликована статья о VIP-камерах в «Матросской тишине», условия содержания в которых значительно отличаются от обычных.

VIP-камеры в ходе проверки обнаружены не были, заявили представители прокуратуры Москвы, но были выявлены несоблюдения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных.

Также по итогам проверки прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц СИЗО № 1, в действиях которых усматриваются признаки злоупотребления полномочиями (статья 285 УК). Какие именно нарушения допустили сотрудники «Матросской тишины», пресс-служба прокуратуры не уточнила.

«Никаких ВИП-камер выявлено не было», — сообщили в прокуратуре, добавив, что речь шла о различии между обычными и отремонтированными камерами.

ТАСС
В статье «Ад в „Матросской тишине“ соседствует с „пятизвездочным“ раем для богатых» журналист, член московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева писала, что в СИЗО есть особая категория камер — больших помещений с хорошим ремонтом и бытовой техникой, рассчитанных максимум на четверых заключенных. Места в таких камерах, сообщала журналистка со ссылкой на источник, «продают за миллион рублей».
В одной из таких камер, по словам Меркачевой, содержится неоднократно судимый Дионисий Золотов, занимающийся «решением вопросов» с уголовными делами.
Собственную проверку СИЗО № 1 пообещала провести ФСИН. О ее результатах пока не сообщалось.
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