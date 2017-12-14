Прокуратура проверит информацию о VIP-камерах в «Матросской тишине»

Прокуратура Москвы проверит опубликованную в «Московском комсомольце» информацию о VIP-камерах с ремонтом и бытовой техникой в московском СИЗО № 1 «Матросская тишина». Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура пообещала проверить, соблюдают ли в «Матросской тишине» требования закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Ранее о проверке информации, изложенной в «Московском комсомольце», заявили во ФСИН.