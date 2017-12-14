Прокуратура проверит информацию о VIP-камерах в «Матросской тишине»
Прокуратура Москвы проверит опубликованную в «Московском комсомольце» информацию о VIP-камерах с ремонтом и бытовой техникой в московском СИЗО № 1 «Матросская тишина». Об этом сообщает ТАСС.
Прокуратура пообещала проверить, соблюдают ли в «Матросской тишине» требования закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Ранее о проверке информации, изложенной в «Московском комсомольце», заявили во ФСИН.
Член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева написала в «Московском комсомольце», что адвокат Дионисий Золотов содержится в «Матросской тишине» в камере с хорошим ремонтом, двумя кроватями, «огромным» телевизором и холодильником с «деликатесами». Размеры камеры, по словам Меркачевой, позволяют «футбол гонять».
Дионисий Золотов (первое имя — Денис Тумаркин) на протяжении многих лет занимался «решением вопросов» с уголовными делами и несколько раз был осужден за мошенничество, писала «Новая Газета». Сейчас он находится под стражей по делу о хищении.
Весной 2017 году в СИЗО № 5 «Водник» был найден мертвым бывший топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов, который был сокамерником Золотова. По данным «Московского комсомольца», после его смерти против Золотова собирались возбудить дело по статье о доведении до самоубийства. В результате дело было возбуждено по статье о мошенничестве — Золотова подозревают в вымогательстве у Евдокимова денег за прекращение уголовного дела.