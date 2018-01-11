Apple согласилась передать данные китайских пользователей под контроль Пекина

Корпорация Apple с марта предоставит доступ к данным китайских пользователей iCloud компании из КНР. Соответствующее уведомление уже разослано китайским пользователям.

В документе в частности говорится, что доступ к данным китайских пользователей облачного сервиса будут иметь как Apple, так и государственная компания Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD). Нововведение не распространяется на аккаунты, зарегистрированные за пределами Китая.

Таким образом, заявили в Apple, корпорация выполнит требования закона об облачных сервисах, действующего в Китае. Сотрудничество с GCBD, подчеркнули представители американской компании, также позволит «улучшить скорость и надежность сервисов iCloud».