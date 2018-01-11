Apple согласилась передать данные китайских пользователей под контроль Пекина

BBC News
06:58, 11 января 2018
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Корпорация Apple с марта предоставит доступ к данным китайских пользователей iCloud компании из КНР. Соответствующее уведомление уже разослано китайским пользователям.

В документе в частности говорится, что доступ к данным китайских пользователей облачного сервиса будут иметь как Apple, так и государственная компания Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD). Нововведение не распространяется на аккаунты, зарегистрированные за пределами Китая.

Таким образом, заявили в Apple, корпорация выполнит требования закона об облачных сервисах, действующего в Китае. Сотрудничество с GCBD, подчеркнули представители американской компании, также позволит «улучшить скорость и надежность сервисов iCloud».

Передача данных начнется 28 февраля, сообщила Apple. Клиенты, проживающие в материковой части Китая, которые не хотят пользоваться iCloud под управлением GCBD, получат возможность закрыть свой аккаунт (англ.яз.).

BBC News
Учредителями компании GCBD являются власти провинции Гуйчжоу. Ранее Apple открыла в этой провинции дата-центр, чтобы, как этого требуют китайские законы, хранить данные пользователей из КНР на территории страны.
В июле 2017 года Apple удалила из своего магазина App Store в Китае программы для VPN, позволяющие, в числе прочего, обходить блокировки, а в ноябре — мессенджер Skype. В Apple объяснили свои действия требованиями китайского законодательства.
В Китае одно из самых жестких в мире законодательств, ограничивающих свободу слова в интернете. Из-за несоответствия этому законодательству в стране неоднократно блокировались крупнейшие международные сервисы, в том числе Gmail, Facebook, Twitter и Telegram.
В России за последние несколько лет были приняты законы, требующие хранить данные россиян в дата-центрах на территории страны, и запрещающие использовать VPN-сервисы для обхода блокировок.

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