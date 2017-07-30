Apple удалила из китайского App Store приложения для VPN

Компания Apple начала удалять из китайской версии магазина приложений App Store программы для VPN, пишет Techcrunch. На ситуацию обратили разработчики приложения ExpressVPN, которое позволяет обходить блокировки сайтов.

В письме, которое получили разработчики, говорится, что их приложение содержит контент, распространение которого в Китае незаконно. Для жителей других стран приложение остается доступным. Можно его скачать и в Китае, если завести аккаунт в App Store и не указывать Китай в качестве страны проживания.

О блокировке своих приложений в китайском App Store сообщили и другие разработчики сервисов частных виртуальных сетей.