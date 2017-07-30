Apple удалила из китайского App Store приложения для VPN
Компания Apple начала удалять из китайской версии магазина приложений App Store программы для VPN, пишет Techcrunch. На ситуацию обратили разработчики приложения ExpressVPN, которое позволяет обходить блокировки сайтов.
В письме, которое получили разработчики, говорится, что их приложение содержит контент, распространение которого в Китае незаконно. Для жителей других стран приложение остается доступным. Можно его скачать и в Китае, если завести аккаунт в App Store и не указывать Китай в качестве страны проживания.
О блокировке своих приложений в китайском App Store сообщили и другие разработчики сервисов частных виртуальных сетей.
В январе 2017 года власти Китая приняли закон, согласно которому VPN-сервисы, которые используются в стране, должны проходить обязательную сертификацию и не позволять получать доступ к заблокированному контенту.
Китай считается страной с одним из наиболее жестких законодательств, ограничивающих свободу слова в интернете. В рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» Китай в 2016 году занимал 176 место.