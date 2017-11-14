«Мы очень гордимся тем, что нарушаем этот закон» Представители VPN-сервисов рассказали «Медузе», почему они не собираются сотрудничать с российскими властями

В России 1 ноября вступил в силу закон, позволяющий блокировать сервисы, которые помогают обходить блокировки в интернете, — это , браузер Tor, анонимайзеры и аналогичные инструменты в браузерах. Закон обязывает сервисы сотрудничать с Роскомнадзором — и блокировать для пользователей доступ к запрещенным в стране ресурсам. Ответственность для пользователей таких сервисов пока не предусмотрена. Несколько известных VPN-сервисов уже заявили, что не собираются исполнять новый российский закон. «Медуза» выяснила у них почему.

Бен Ван Пелт, основатель американской компании

Драконовские законы против VPN в России и Китае хорошо показывают, что власти этих стран просто не понимают принципов, по которым живут люди в новой цифровой эпохе. Информация заслуживает того, чтобы быть свободной от ограничений, и нет ни одного правительства в мире, которое сможет повлиять на это. Интернет не приемлет каких-то границ или ограничений из политических соображений. Все люди имеют право на приватный, нецензурируемый доступ в интернет — вне зависимости от страны.

Мы не будем выполнять новый российский закон. Наша компания не согласна с цензурой Роскомнадзора. Этот закон не только противоречит всему, во что мы верим, но и не имеет силы в нашей [американской] юрисдикции.

Мы очень гордимся тем, что нарушаем этот закон. Делая это, мы открыто выступаем за свободу слова и свободный доступ в интернет, а не за цензуру. Мы вообще в 2017 году сейчас? Начинает казаться, что в 1984-м.

Если мы правильно понимаем этот закон, теперь VPN-провайдеры, отказавшиеся сотрудничать с российской властью, будут незаконны в России. Нам пока неясно, будут ли нести ответственность российские пользователи таких сервисов. Сейчас у нас несколько сотен клиентов из России, и в последние месяцы их количество постоянно растет.

На всякий случай дам российским пользователям совет: используйте скрытый режим нашего VPN. В этом режиме трафик, идущий через VPN, отображается как обычный -трафик, и ни один провайдер не сможет определить, что вы используете VPN. Плюс, если вы все-таки не можете справиться с паранойей, не платите за ваш VPN через кредитные карты или счета в банке. Используйте криптовалюты. Ну и, конечно, не пользуйтесь российскими почтовыми сервисами.

Сандей Йокубайтис, президент

Мы очень обеспокоены тем, что в последнее время по всему миру все жестче цензурируют интернет. И конечно, нас тревожит новый закон против VPN в России. Он тоже направлен на развитие цензуры. Мы не поддерживали и не поддерживаем подобные меры в любой стране мира и будем бороться против этого.

Мы просто не можем выполнить новый российский закон, потому что мы занимаемся не цензурой, а предоставлением свободы. Мы предоставляем людям сервис, который помогает обойти цензуру в интернете. Наша компания не будет участвовать в цензурировании интернета в России, какой бы закон там ни приняли.

Как мы понимаем, нашим российским пользователям ничего не грозит. Соответственно, мы не видим и какой-то сильной реакции у клиентов после принятия закона — число наших российских пользователей осталось прежним.

Мартин Мюллер, генеральный директор

Мы глубоко разочарованы фактическим запретом на VPN в России. Такие вещи ограничивают демократию и доступ людей к свободе. А это именно то, что мы стремимся предоставить клиентам, VPN — это свобода. Конечно, юридически закон не запрещает прямое использование VPN, но теперь он будет разрешен только в рамках «правовой базы». Это означает, что теперь государство определяет, к чему вы можете получить доступ, а к чему нет. Российским пользователям придется столкнуться с цензурой контента.

Как компания мы обязаны следовать российским законам — пока мы имеем собственные серверы в России. Если дойдет до того, что мы должны будем убрать их из России, мы это сделаем. Мы абсолютно не согласны с запретом на VPN в России. Наш совет российским клиентам прост: вы можете использовать любой из наших зарубежных серверов. Мы шведская компания, и если вы подключаетесь к шведскому серверу, а не российскому, юридически подключение осуществляется по шведскому законодательству.

Сколько именно у нас пользователей в России, мы не можем сказать. Мы просто не сохраняем такую информацию, заботясь о конфиденциальности.

Владислав Здольников, один из основателей

Требования закона абсурдны. Во-первых, достоверно отличить всех пользователей из России от любых других почти невозможно. Соответственно, сделать так, чтобы для одних пользователей запрещенные в России ресурсы блокировались, а для других нет, нельзя. Все, что есть у VPN-провайдера, это имейл и кусок номера банковской карты, с которой клиент оплатил услугу. Если он оплатил биткоинами, то даже этого нет. И как по имейлу точно определить страну? Никак.

Даже если мы будем спрашивать наших пользователей об их месте жительства при покупке VPN-сервиса, это все равно ничего не даст. Ну вот спросили мы страну и записали в базу. А как мы будем фильтровать ресурсы для этого пользователя? Я уж не говорю о том, что политика конфиденциальности многих платных VPN-сервисов прямо запрещает каким-либо образом использовать информацию об IP-адресе, с которого подключился пользователь. Так что я настаиваю на практической невыполнимости этого закона в условиях [работы] международного VPN-сервиса.

Одна из задач, которую решает публичный VPN-сервис, это обход блокировок. Выполнение этого закона делает использование сервиса с целью обхода блокировок бессмысленным. Чтобы блокировать ресурсы, нужно внедрить решение, которое будет автоматически отслеживать трафик пользователей и показывать вместо ресурса заглушку (либо вообще блокировать доступ). Но любой публичный платный VPN-сервис прямо в соглашении с клиентом указывает, что обязуется не вмешиваться в пользовательский трафик.

Мы не будем соблюдать этот закон, так как его выполнение противоречит одной из целей TgVPN — предоставить пользователю доступ к любому ресурсу, который он захочет открыть. Наша компания зарегистрирована в Великобритании, не имеет никакого отношения к России, но нам небезразлична ситуация с цензурой в РФ, поэтому мы планируем побороться с этим законом юридически. Мы планируем обжаловать [появляющиеся после вступления в силу закона] полномочия Роскомнадзора. К сожалению, подробности сейчас рассказать не готовы.

Мы будем делать все, чтобы сервис оставался доступным для российских пользователей. Мы начали нашу работу с российского рынка, сейчас только развиваемся на другие страны, и нам очень важны наши российские пользователи. Мы хорошо понимаем технические возможности Роскомнадзора в плане блокировок и понимаем, как их можно обходить. Сейчас мы готовим мобильные и десктопные VPN-приложения с упором на обход блокировок VPN в России. В этих приложениях заложены сразу несколько способов их обхода.

Совет российским пользователям простой — сохранять спокойствие. Скорее всего, в целом ничего не изменится. Используйте платные VPN-сервисы для быстрой и комфортной работы в интернете и Tor — в качестве бесплатного (и медленного) решения — его почти невозможно заблокировать. Маленькая часть сервисов, в основном [позволяющие посещать заблокированные сайты] плагины для браузеров, начнут соблюдать закон. Бесплатные VPN-сервисы, скорее всего, со временем будут заблокированы и вряд ли станут предпринимать что-то для обхода блокировки в России, потому что их бизнес-модель не предполагает дополнительных вложений, чтобы оставаться доступными.

Сколько точно у нас российских пользователей, мы не можем сказать, зато можем сказать, что сразу перед вступлением закона в силу и до сих пор мы наблюдаем рост подписок в несколько раз. То есть люди не только не отказываются от VPN, а наоборот, начинают использовать его гораздо больше. в действии. Жаль, российские власти этого не понимают.