Apple удалила Skype из магазина приложений в Китае

The New York Times
16:53, 21 ноября 2017
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Мессенджер Skype, принадлежащий компании Microsoft, недоступен для скачивания на китайских сервисах для загрузки приложений, в том числе в App Store компании Apple, пишет The New York Times.

Представитель Apple 21 ноября сообщил, что Skype был удален из App Store в Китае. Компания приняла такое решение, получив уведомление от министерства общественной безопасности Китая о том, что ряд VoIP-приложений, предлагаемых в App Store, не соответствуют законам страны.

Представитель Microsoft заявил, что Skype был «временно удален» из App Store в Китае. По его словам, компания работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть мессенджер в магазин приложений. При этом представитель Microsoft не анонсировал возвращение Skype в сторонние сервисы для загрузки Android-приложений в Китае. На самых популярных из них, управляемых компаниями Huawei и Xiaomi, Skype сейчас тоже недоступен.

Несмотря на удаление из магазинов приложений, мессенджер продолжает работать в Китае, отмечает The New York Times.

Издание считает блокировку Skype новой попыткой китайских властей контролировать интернет-пространство страны. В сентябре в Китае был временно заблокирован принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp. Блокировкам подвергались Gmail, Facebook, Twitter и Telegram — все эти сервисы используют шифрование, из-за которого китайским властям труднее отслеживать сообщения пользователей.

Летом 2017 года Apple стала удалять из китайской версии App Store программы для VPN. Разработчикам компания сообщила, что их приложения содержат контент, распространение которого в Китае незаконно.
Китай считается страной с одними из наиболее жестких законов, ограничивающих свободу слова в интернете. В рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» Китай в 2016 году занимал 176 место.
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