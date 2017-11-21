Apple удалила Skype из магазина приложений в Китае

Мессенджер Skype, принадлежащий компании Microsoft, недоступен для скачивания на китайских сервисах для загрузки приложений, в том числе в App Store компании Apple, пишет The New York Times.

Представитель Apple 21 ноября сообщил, что Skype был удален из App Store в Китае. Компания приняла такое решение, получив уведомление от министерства общественной безопасности Китая о том, что ряд -приложений, предлагаемых в App Store, не соответствуют законам страны.

Представитель Microsoft заявил, что Skype был «временно удален» из App Store в Китае. По его словам, компания работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть мессенджер в магазин приложений. При этом представитель Microsoft не анонсировал возвращение Skype в для загрузки Android-приложений в Китае. На самых популярных из них, управляемых компаниями Huawei и Xiaomi, Skype сейчас тоже недоступен.

Несмотря на удаление из магазинов приложений, мессенджер продолжает работать в Китае, отмечает The New York Times.

Издание считает блокировку Skype новой попыткой китайских властей контролировать интернет-пространство страны. В сентябре в Китае был временно заблокирован принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp. Блокировкам подвергались Gmail, Facebook, Twitter и Telegram — все эти сервисы используют шифрование, из-за которого китайским властям труднее отслеживать сообщения пользователей.