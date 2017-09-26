Китай заблокировал WhatsApp

Власти Китая ограничили доступ к мессенджеру WhatsApp на территории страны, сообщает The New York Times.

Сообщения об отключении мессенджера, по данным издания, поступают практически из всех регионов Китая.

WhatsApp был единственным сервисом компании Facebook, работавшим до недавнего времени на территории Китая. Доступ к остальным сервисам Facebook блокируется в Китае с 2009 года.

The New York Times связывает блокировку WhatsApp со съездом Коммунистической партии Китая, который начнется 18 октября. Всекитайский съезд КПК проводится раз в пять лет и является ключевым событием в политической жизни страны.

Китайские регуляторы сообщения о блокировке WhatsApp официально не прокомментировали.

«Интерфакс» со ссылкой на статью в The Financial Times, доступную только для подписчиков, сообщает, что WhatsApp в Китае разблокирован. Однако другие источники пока возобновление доступа к мессенджеру не подтверждают.