Европа и США призывают Китай выпустить из страны диссидента Лю Сяобо. Он умирает от рака

Известный китайский правозащитник и политзаключенный, нобелевский лауреат 2010 года Лю Сяобо умирает в больнице Шэньяна — у него диагностировали терминальную стадию рака печени. Об этом стало известно в конце июня. Тогда же Лю Сяобо, отбывающего 11 лет за организацию петиции о правах человека в Китае, перевели из тюрьмы в больницу. Формально правозащитника освободили досрочно по медицинским показаниям, но фактически его заключение продолжается — только в больничной палате. Сам Лю Сяобо вместе с семьей хочет уехать из страны. С требованием его отпустить выступили представители Германии, Великобритании и США, но китайские власти настаивают, что Лю Сяобо невозможно выписать из клиники по состоянию здоровья.

Под больничным арестом

9 июля 2017 года в интернете появились видеозаписи, на которых врачи из США и Германии, а также их китайские коллеги осматривают тяжело больного политзаключенного Лю Сяобо в больнице Шэньяна. Публикация роликов вызвала жесткую критику со стороны Запада: пресса пишет, что цель видео — доказать всему миру, что Лю Сяобо находится в критическом состоянии и его невозможно выпустить из страны и даже больницы.

На следующий день немецкое посольство в Пекине опубликовало официальное заявление, в котором утверждается, что съемка велась без разрешения врачей, а затем была передана государственным СМИ, нарушая все правила врачебной тайны. «Судя по всему, процесс контролируют органы безопасности, а не медики», — говорится в заявлении. Би-би-си, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что видео также могло быть отредактировано, чтобы представить действия китайской стороны в выгодном свете.

На записи один из немецких врачей говорит: «Не думаю, что мы можем сделать что-то, чего не сделали вы». В то же время в своем официальном заключении специалисты из США и Германии утверждают, что Лю Сяобо можно транспортировать — но это надо делать как можно скорее. По словам жены Лю Сяобо, сам он также выражал желание уехать из страны вместе с близкими, чтобы лечиться на Западе или хотя бы умереть там. Его американский адвокат Джаред Дженсер подтвердил, что больницы США и Германии готовы принять Лю Сяобо.

С призывом освободить Лю Сяобо и позволить ему выехать из страны выступают представители посольства США, Великобритании и делегации Евросоюза в Китае, а также лично Ангела Меркель. В своем заявлении Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также подчеркнула, что Европейский союз ждет от Китая отмены всех ограничений на передвижение для жены Лю Сяобо и членов его семьи. «Они должны иметь возможность встречаться с кем захотят, а также свободно коммуницировать с миром», — говорится в заявлении.

Китайская пресса в свою очередь утверждает, что западная общественность использует состояние Лю Сяобо в своих политических интересах, чтобы доказать бесчеловечность китайских властей. В частности, издание The Global Times писало, что «диагноз — это личное невезение Лю, однако его тюремное заключение тут ни при чем. Власти делают все возможное, чтобы ему помочь, и выполнили все свои гуманитарные обязательства».

Баннер с портретом Лю Сяобо на акции протеста в Гонконге в 20-ю годовщину передачи Гонконга Китаю. 1 июля 2017 года Alex Hofford / EPA / Scanpix / LETA

«У меня нет врагов»

Лю Сяобо арестовали 8 декабря 2008 года, за два дня до 60-летия Всеобщей декларации прав человека. Литературный критик, поэт, университетский преподаватель и правозащитник, он был одним из авторов «Хартии 08» — манифеста, критиковавшего текущий политический строй в Китае и нарушения прав человека. Хартию подписали около трехсот представителей китайской интеллигенции, а после ее публикации 10 декабря 2008 года — еще несколько тысяч. Название документа отсылает к «Хартии 77», составленной диссидентами в Чехословакии. Один из ее авторов, Вацлав Гавел, позже выступил со словами поддержки Лю Сяобо. Он подчеркнул, что, несмотря на все различия между Чехословакией 1977 года и Китаем 2008-го, у них много общего. «Режим стремится к диктатуре партии. И в этом Хартия 08 и Хартия 77 очень похожи: у них одинаковые цели и один и тот же посыл режиму», — сказал Гавел.

Лю Сяобо обвинили в подстрекательстве к подрыву государственного строя; суд состоялся год спустя, 25 декабря 2009 года. Его признали виновным и приговорили к 11 годам тюремного заключения. За плечами у Лю Сяобо уже были два срока: два года в тюрьме за участие в студенческом восстании на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, а также три года в китайском трудовом лагере за критику однопартийной системы в стране. Перед оглашением вердикта суда он планировал зачитать свое финальное эссе-обращение «У меня нет врагов», однако такой возможности ему не дали.

В 2010 году Лю Сяобо заочно наградили Нобелевской премией мира за «длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае»; на церемонии вручения премии не смог присутствовать никто из его родственников или представителей. Именно тогда, в Осло, эссе Лю Сяобо «У меня нет врагов» все-таки прозвучало: его зачитала актриса Лив Ульман, а затем оно было опубликовано в различных западных изданиях.

«Свобода выражения — основа прав человека, источник человечности и мать правды. Душить свободу слова — значит попирать права человека, душить человечность и подавлять правду. В том, что я сделал, нет ничего незаконного. Но если обвинения против меня выдвинуты из-за этого, у меня нет возражений», — писал в своем эссе Лю Сяобо. Он также благодарил в нем свою жену, поэтессу Лю Ся, которую не пустили в зал суда на оглашение приговора. Пара поженилась, когда Лю Сяобо находился в трудовом лагере, чтобы иметь возможность встречаться; хотя Лю Ся не было предъявлено никаких обвинений, она находится под домашним арестом, все ее контакты с внешним миром строго контролируются.

Официальный Китай назвал присуждение премии Лю Сяобо вмешательством во внутренние дела страны и политическим фарсом, а также пригрозил последствиями странам, решившим поддержать награждение. На церемонии вручения премии в Осло присутствовали представители 50 государств из 65 приглашенных; в числе проигнорировавших награждение Лю Сяобо были Венесуэла, Филиппины, Ирак, Россия и Украина.