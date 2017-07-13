Умер китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо

Правозащитник Лю Сяобо, получивший в 2010 году Нобелевскую премию мира, умер в возрасте 61 года, заявили власти Китая.

Лю Сяобо с 2008 года находился под стражей за создание «Хартии 08» — манифеста, критиковавшего текущий политический строй в Китае и нарушения прав человека. В 2009 году суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Лауреатом Нобелевской премии мира Лю Сяобо стал, находясь в заключении.

В июне 2017 года стал известно, что Лю Сяобо тяжело болен — у него диагностировали рак печени. Из тюрьмы правозащитник был переведен в больницу. Представители властей Германии, Великобритании, США и Евросоюза обращались к руководству Китая с просьбой отправить Лю Сяобо за границу, однако покинуть страну правозащитнику не разрешили.