Убийцу Немцова отправили в карельскую колонию

«Столица на Онего»
15:55, 2 января 2018
Требует подтверждения

Заура Дадаева, которого осудили за убийство политика Бориса Немцова, этапируют в исправительную колонию № 9 в Петрозаводске. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Столица на Онего».

По информации издания, сейчас Дадаева этапируют из Москвы в Петрозаводск через Санкт-Петербург.

О начале этапирования Дадаева его адвокат Шамсутдин Цакаев рассказал в начале декабря 2017 года. Где именно он будет отбывать наказание, не уточняется. О прибытии Дадаева в колонию сообщат его родственникам.
В июле 2017 года Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима. Суд установил, что 27 февраля 2015 года Дадаев застрелил Немцова на мосту в центре Москвы.
Сообщники Дадаева получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства следствие считает водителя заместителя командира батальона «Север» (там служил Дадаев) Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск.
Заказчик преступления не установлен, но адвокаты семьи Немцова считают, что это замкомандира батальона Руслан Геремеев, водителем которого работал Мухудинов.

Дело об убийстве Бориса Немцова

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