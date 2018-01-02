Убийцу Немцова отправили в карельскую колонию

Заура Дадаева, которого осудили за убийство политика Бориса Немцова, этапируют в исправительную колонию № 9 в Петрозаводске. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Столица на Онего».

По информации издания, сейчас Дадаева этапируют из Москвы в Петрозаводск через Санкт-Петербург.