Снисхождения не заслуживают Обвиняемых в убийстве Бориса Немцова признали виновными. Репортаж «Медузы»

29 июня в Московском окружном военном суде присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Они признали виновными бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева и четверых его предполагаемых сообщников, решив, что они не заслуживают снисхождения. «Медуза» рассказывает, как проходило заседание и что думают о вердикте подсудимые, адвокаты и обвинение.

Подготовка к вынесению вердикта в Московском окружном военном суде началась 27 июня с того, что судья Юрий Житников удалил из коллегии сразу двоих присяжных. Одна из них скрыла, что ее муж был четырежды судим (к моменту суда над предполагаемыми убийцами Немцова мужчина уже умер), а второй принес в суд некие «доказательства» по делу — схемы, планы и таблицы с данными из материалов процесса. Адвокаты обеих сторон подчеркнули, что для составления этих таблиц присяжному нужно было получить доступ к материалам дела, которые не предоставлялись присяжным, что запрещено законом.

После этого решения судьи в коллегии осталось только тринадцать присяжных из 22 изначальных. Адвокат обвиняемого Хамзата Бахаева Заурбек Садаханов заявил, что судья Житников «проводит зачистку» коллегии, чтобы обеспечить обвинительный вердикт. Его слова остались без внимания — присяжные удалились для вынесения вердикта. Это заняло у них около 12 часов рабочего времени — присяжные сообщили, что вердикт вынесен, около четырех часов дня 29 июня. Все три дня у здания суда дежурили десятки журналистов; некоторые прохожие даже высказывали предположения, что здесь проходит оппозиционный митинг. Появились у суда и активисты с плакатами «Укрывательство организатора — лицензия на убийство».

Старшина коллегии в течение получаса монотонным голосом рассказывала, как ответили присяжные на вопросы, которые поставил перед ними суд. Они решили, что все пятеро подсудимых — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — виновны в убийстве Немцова и незаконном хранении оружия. Снисхождения они не заслуживают, подчеркнула старшина. На этих словах родственники подсудимых заплакали. Хамзат Бахаев из застекленного «аквариума» уговаривал успокоиться свою жену: «Главное — терпение, главное — терпение. Хватит плакать». Темерлан Эскерханов в свою очередь дружелюбно улыбался присяжным и всем собравшимся, а Заур Дадаев бодрым голосом сказал: «Держаться». После этого подсудимых под конвоем увели из зала суда.

В оценках вердикта стороны также не сошлись. Прокурор Мария Семененко, возглавляющая сторону обвинения в процессе, и представитель СК РФ Светлана Петренко заявили, что удовлетворены решением присяжных по поводу «жестокого и циничного убийства», добавив, что поиск его организаторов продолжается.

Представляющий семью Бориса Немцова адвокат Вадим Прохоров отметил, что даже пострадавшие были уверены, что вина Хамзата Бахаева (роль которого в преступлении в суде так четко и не прояснилась) не доказана, но поддержал присяжных в отношении остальных подсудимых. Прохоров подчеркнул, что следствию только предстоит найти остальных участников убийства Немцова. «В самом громком политическом убийстве XXI века за два с лишним года при всей мощи путинских спецслужб так и не установлены ни организаторы, ни заказчики. Это полное фиаско, причем совершенно очевидно, что власти страны не намерены были найти их», — сказал Прохоров. По мнению адвоката, следствие должно проверить ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова, в первую очередь — замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева (семья Немцова называет его реальным организатором убийства) и братьев Делимхановых.

Политик Илья Яшин, присутствовавший на суде, также подчеркнул, что дело окончательно еще не раскрыто, — по его мнению, следствие должно допросить многих представителей российской власти вплоть до Владимира Путина. «Это дело касается не только нас, это касается всей страны», — сказал Яшин.

Адвокаты подсудимых в свою очередь посчитали решение несправедливым и заявили, что собираются оспаривать его в Верховном суде и Европейском суде по правам человека. Защитник Заура Дадаева Марк Каверзин заявил об «огромном количестве нарушений» в ходе судебного процесса и «фальсификации вердикта» — по его данным, присяжные незначительно исправили его уже после оглашения («да, доказано» вместо «да, виновен»), что запрещено законом.

«Это не правосудие, это имитация правосудия, чтобы заявить миру, что раскрыто убийство оппозиционного политика, — заявил защитник Бахаева Садаханов. — Изначально была предвзятость и несправедливость. Надо понимать, что у чеченцев никогда не было в России никаких прав и не будет. Всему свободному обществу дают понять, кто в доме хозяин».

Согласилась с ним и адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева: «Есть основания для отмены приговора. У этого процесса будет продолжение».

Ближайшее продолжение последует во вторник, 4 июля, когда стороны начнут обсуждать последствия вердикта. Присяжных на этом заседании уже не будет — их роль в процессе, на котором они работали почти девять месяцев, на этом закончена.