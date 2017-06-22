Что именно должны решить присяжные по делу Немцова. Список вопросов

22 июня на суде по делу об убийстве Бориса Немцова зачитали 26 вопросов, на которые будут отвечать присяжные. «Медуза» коротко пересказывает, что должны решить присяжные в своем вердикте.

Доказано ли, что Бориса Немцова убили из неизвестной модели пистолета 27 февраля 2015 года? Доказано ли, что стрелял Заур Дадаев, который за 15 миллионов рублей спланировал убийство с Анзором и Шадидом Губашевыми, Темирланом Эскерхановым, Хамзатом Бахаевым и убитым при задержании Бесланом Шавановым? Виновны ли подсудимые (каждый в отдельности) в убийстве по найму? Заслуживают ли они снисхождения по этой статье? Виновны ли подсудимые в хранении оружия? Заслуживают ли они снисхождения по этой статье?