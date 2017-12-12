Убийцу Бориса Немцова этапировали в колонию
Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова, этапирован в колонию. Об этом РИА Новости сообщил адвокат осужденного Шамсутдин Цакаев. По словам защитника, он пока не знает, в какую именно колонию отправили Дадаева.
Агентство «Росбалт» сообщает со ссылкой на неназванный источник, что Дадаев будет отбывать наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Дадаев служил в чеченском батальоне «Север», который входил в структуру внутренних войск МВД России.
Согласно законодательству, администрация колонии, куда привезут Дадаева, сообщит об этом его родственникам через 10 дней после его прибытия.
Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года.
В июле 2017 года Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы. Согласно материалам дела, именно Дадаев стрелял в Немцова. Еще четверо соучастников преступления получили от 11 до 19 лет заключения.
По версии Следственного комитета России, организатором покушения был водитель заместителя командира батальона «Север» Руслан Мухудинов. Он находится в розыске, его дело выделено в отдельное производство.
Адвокаты семьи Немцова считают, что заказчиком покушения был заместитель командира «Севера» Руслан Геремеев. Он не был допрошен ни в ходе следствия, ни в суде.