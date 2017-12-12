Убийцу Бориса Немцова этапировали в колонию

Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова, этапирован в колонию. Об этом РИА Новости сообщил адвокат осужденного Шамсутдин Цакаев. По словам защитника, он пока не знает, в какую именно колонию отправили Дадаева.

Агентство «Росбалт» сообщает со ссылкой на неназванный источник, что Дадаев будет отбывать наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Дадаев служил в чеченском батальоне «Север», который входил в структуру внутренних войск МВД России.