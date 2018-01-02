Голливудские актрисы организовали движение против домогательств на рабочем месте

The New York Times
08:44, 2 января 2018
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Голливудские актрисы, агенты, сценаристы и режиссеры запустили движение «Timeʼs Up» (англ. — время вышло). Среди 300 участниц движения актрисы Эшли Джад, Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун и продюсер «Анатомии страсти» Шонда Раймс.

«Время нападений, сексуальных домогательств и неравенства на рабочем месте подошло к концу. Пора принять меры», — гласит девиз движения. Его создатели составили письмо солидарности по аналогии с документом, под которым в ноябре подписались 700 тысяч работниц американских фермерских хозяйств.

Для помощи жертвам сексуальных домогательств движение «Timeʼs Up» учредило фонд, в котором уже собрано 13 миллионов долларов пожертвований. Помимо этого активисты намерены добиваться изменений в законах, которые позволят наказывать компании за потакание домогательствам и использование договоров о неразглашении для их замалчивания.

«Timeʼs Up» также намерено добиться, чтобы в руководстве студий и актерских агентств женщин и мужчин было поровну. Движение также присоединится к акции на церемонии вручения «Золотых глобусов» 7 января, когда женщины (и некоторые мужчины) в знак солидарности оденутся в черное.

В октябре 2017 года были опубликованы свидетельства женщин, которые рассказывали о систематических домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. После этого в США и других странах начали появляться сведения о домогательствах и изнасилованиях в шоу-бизнесе и других сферах.
На фоне появившихся обвинений актер Кевин Спейси был отстранен от участия в съемках сериала «Карточный домик», его сцены в последнем фильме «Все деньги мира» были пересняты.
Полиция в США и Великобритании начала расследование по некоторым из эпизодов предполагаемых домогательств и изнасилований.

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