«Фонтанка» опубликовала видео с задержанным за взрыв в Петербурге. Он рассказывает оперативникам о «секте экстрасенсов»
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой, как пишет издание, задержанный за организацию взрыва в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко разговаривает с оперативниками.
На видео мужчина говорит о «школе ДЭИР», которую называет «сектой экстрасенсов». «Я ходил туда, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу, положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине», — говорит на видео мужчина. «Фонтанка» пишет, что на флешках якобы есть критика и угрозы в адрес школы ДЭИР.
Взрыв в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. В результате пострадали 18 человек, из них девять были госпитализированы в больницах. Бомба, начиненная поражающими элементами, была заложена в ячейку камеры хранения.
Сразу после взрыва СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, а не о теракте. На следующий день президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.
30 декабря ФСБ сообщила о поимке подозреваемого.