«Фонтанка» опубликовала видео с задержанным за взрыв в Петербурге. Он рассказывает оперативникам о «секте экстрасенсов»

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой, как пишет издание, задержанный за организацию взрыва в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко разговаривает с оперативниками.

На видео мужчина говорит о «школе », которую называет «сектой экстрасенсов». «Я ходил туда, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу, положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине», — говорит на видео мужчина. «Фонтанка» пишет, что на флешках якобы есть критика и угрозы в адрес школы ДЭИР.