ФСБ задержала предполагаемого организатора теракта в магазине «Перекресток» в Петербурге

Федеральная служба безопасности России
15:12, 30 декабря 2017
Надежный источник

Сотрудники ФСБ 30 декабря задержали предполагаемого организатора и исполнителя теракта в магазине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

В данный момент идет допрос подозреваемого, заявил Следственный комитет.

Как сообщил источник «Интерфакса», задержанный — житель Санкт-Петербурга, его зовут Дмитрий, «Установлено, что он причисляет себя к националистическому движению», — сказал собеседник агентства.

По данным «Фонтанки», подозреваемому 35 лет, он имеет судимость за незаконный оборот наркотиков. Его задержали в его квартире в Красном Селе — пригороде Санкт-Петербурга. Как пишет «Фонтанка», он признался в причастности к взрыву.

Официально ФСБ и СК пока не сообщают никаких подробностей о подозреваемом.

Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. В камере хранения сработала бомба мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненная поражающими элементами. По последним данным, от взрыва пострадали 18 человек, из них восемь находятся в больницах.
После взрыва СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, однако на следующий день Владимир Путин назвал произошедшее терактом. После этого в СК заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва, в том числе теракт.
Путин: в магазине в Петербурге был совершен теракт
Meduza
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В сообщении террористов было сказано, что взрыв устроила связанная с ИГ группировка.
Ранее в СМИ было опубликовано фото мужчины, который может быть причастен к теракту.

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