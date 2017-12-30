ФСБ задержала предполагаемого организатора теракта в магазине «Перекресток» в Петербурге

Сотрудники ФСБ 30 декабря задержали предполагаемого организатора и исполнителя теракта в магазине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

В данный момент идет допрос подозреваемого, заявил Следственный комитет.

Как сообщил источник «Интерфакса», задержанный — житель Санкт-Петербурга, его зовут Дмитрий, «Установлено, что он причисляет себя к националистическому движению», — сказал собеседник агентства.

По данным «Фонтанки», подозреваемому 35 лет, он имеет судимость за незаконный оборот наркотиков. Его задержали в его квартире в Красном Селе — пригороде Санкт-Петербурга. Как пишет «Фонтанка», он признался в причастности к взрыву.

Официально ФСБ и СК пока не сообщают никаких подробностей о подозреваемом.