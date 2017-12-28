Путин: в магазине в Петербурге был совершен теракт

Президент Владимир Путин объявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Об этом он рассказал на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии. Трансляцию ведет RT.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — заявил Путин собравшимся. При этом официально дело после взрыва в Петербурге возбуждено по статье о покушении на убийство.

Путин добавил, что поручил ФСБ при задержании предполагаемых террористов «действовать строго в рамках закона». Но он заметил, что при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов боевиков нужно «ликвидировать».