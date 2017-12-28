«Росбалт» опубликовал фотографию подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге

Агентство «Росбалт» опубликовало фотографию мужчины, который может быть причастен к теракту в Санкт-Петербурге. Официально о подозреваемых ничего не сообщается.

«Фонтанка» ранее опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором предположительно снят человек, заложивший взрывное устройство.