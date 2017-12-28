«Росбалт» опубликовал фотографию подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге
Агентство «Росбалт» опубликовало фотографию мужчины, который может быть причастен к теракту в Санкт-Петербурге. Официально о подозреваемых ничего не сообщается.
«Росбалт» публикует фото подозреваемого во взрыве в петербургском супермаркете https://t.co/8rpEGQoLyS #теракт #Перекресток #Петербург— Росбалт (@rosbaltru) December 28, 2017
«Фонтанка» ранее опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором предположительно снят человек, заложивший взрывное устройство.
Вечером 27 декабря в магазине сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, пострадали 14 человек. В камере хранения супермаркета сработала бомба мощностью около 200 граммов тротила, начиненная поражающими элементами.
Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. 28 декабря президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. Однако дело пока не переквалифицировано.