«Фонтанка» опубликовала видео с подозреваемым в закладке бомбы в петербургском супермаркете

Фонтанка.ру
22:38, 27 декабря 2017
Требует подтверждения

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которую, как утверждается, попал подозреваемый в закладке бомбы в камеру хранения в супермаркете «Перекресток».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно мужчину в зеленой куртке с капюшоном, который заходит в магазин с рюкзаком, а затем без рюкзака идет к полкам — видимо, оставив его в камере хранения.

Кадров выхода мужчины из магазина в ролике нет.

Эксклюзивные кадры. Подозреваемый попал на видео
Fontanka Ru

По информации «Фонтанки», которая не называет источник информации, подозреваемый приехал на площадь Калинина на маршрутке. Положив рюкзак в камеру, он «вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам», а затем ушел и «затерялся в толпе», пишет издание.

Другие источники эту информацию на момент публикации новости не подтверждали.

Вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в районе площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Взорвалась бомба мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте и начиненная, по сообщению СК, поражающими элементами. По словам очевидцев, взрыв произошел в камерах хранения.
Пострадали десять человек. Девять из них находятся в больнице, одного пострадавшего выписали.
Власти не признали случившееся терактом. СК возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом» (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ)». Кто, по версии следствия, мог быть целью покушения, не сообщается.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме