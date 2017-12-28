«Фонтанка» опубликовала видео с подозреваемым в закладке бомбы в петербургском супермаркете

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которую, как утверждается, попал подозреваемый в закладке бомбы в камеру хранения в супермаркете «Перекресток».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно мужчину в зеленой куртке с капюшоном, который заходит в магазин с рюкзаком, а затем без рюкзака идет к полкам — видимо, оставив его в камере хранения.

Кадров выхода мужчины из магазина в ролике нет.

Эксклюзивные кадры. Подозреваемый попал на видео Fontanka Ru

По информации «Фонтанки», которая не называет источник информации, подозреваемый приехал на площадь Калинина на маршрутке. Положив рюкзак в камеру, он «вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам», а затем ушел и «затерялся в толпе», пишет издание.

Другие источники эту информацию на момент публикации новости не подтверждали.