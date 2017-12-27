Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ об отмене приказа о передаче ключей шифрования

Иск, согласно карточке на сайте суда, поступил в судебную коллегию по административным делам 26 декабря.

Верховный суд РФ зарегистрировал иск мессенджера Telegram к ФСБ о признании недействующим приказа о порядке предоставления спецслужбе данных для расшифровки сообщений пользователей.

Приказ ФСБ был принят в июле 2016 года, вскоре после подписания Владимиром Путиным «пакета Яровой», который обязал мессенджеры предоставлять властям данные, необходимые для декодирования сообщений. Путин же и поручил ФСБ утвердить порядок передачи ключей шифрования.

Telegram зарегистрировался в России как распространитель информации летом 2017 года после угроз блокировки со стороны Роскомнадзора. После того ФСБ потребовали у мессенджера ключи шифрования. В октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи ФСБ. Оспорить это решение мессенджеру не удалось.