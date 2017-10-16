Суд оштрафовал Telegram за отказ работать с ФСБ. Когда сервис заблокируют?

16 октября российский суд оштрафовал мессенджер Telegram за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей. Теперь решение суда отправят на лондонский адрес Telegram, а еще через 10 дней оно вступит в силу, если его не обжалуют. Потом Роскомнадзор даст мессенджеру дополнительное время на выполнение требований ФСБ. Если сервис не начнет работать со спецслужбами, то не раньше 27 ноября ему грозит блокировка на территории России. Павел Дуров уже заявил, что будет обжаловать решение, то есть дело отправится на рассмотрение в вышестоящую инстанцию.



