Суд оставил в силе штраф, наложенный на Telegram за отказ предоставить данные ФСБ

Мещанский суд Москвы оставил в силе штраф в 800 тысяч рублей, наложенный на мессенджер Тelegram за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей.

«В удовлетворении жалобы представителей компании Telegram Messenger LLP отказать, решение мирового судьи признать законным», — огласила решение судья.

Таким образом, сообщает «Интерфакс», данное решение вступило в силу и стало обязательным для исполнения.