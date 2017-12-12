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Суд оставил в силе штраф, наложенный на Telegram за отказ предоставить данные ФСБ

ТАСС
14:33, 12 декабря 2017
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Мещанский суд Москвы оставил в силе штраф в 800 тысяч рублей, наложенный на мессенджер Тelegram за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей. 

«В удовлетворении жалобы представителей компании Telegram Messenger LLP отказать, решение мирового судьи признать законным», — огласила решение судья.

Таким образом, сообщает «Интерфакс», данное решение вступило в силу и стало обязательным для исполнения.

В середине октября мировой судья Мещанского района оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ предоставить данные ФСБ. Суд счел компанию виновной в административном правонарушении.
После вступления решения суда в силу у Роскомнадзора появятся основания для блокировки мессенджера в России.

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