Адвокаты Telegram обратились в ООН за защитой от действий ФСБ

Адвокаты «Агоры», которые представляют интересы Telegram, обратились в ООН за поддержкой в споре с российскими властями по поводу раскрытия ключей шифрования переписки. Член ассоциации Дамир Гайнутдинов отправил соответствующее письмо спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе.

В письме говорится, что Telegram в России оштрафовали за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Поэтому «Агора» просит Кайе рекомендовать российскому правительству «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».

Теперь у российских властей появился формальный повод для блокировки Telegram, так как он нарушил новые требования закона «Об информации», касающиеся мессенджеров. По мнению юристов, это противоречит резолюции Генассамблеи ООН «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху».

«Агора» также напомнила, что принцип шифрования в Telegram не позволяет администраторам мессенджера получить доступ к ключам, которые генерируются на устройствах пользователей. Гайнутдинов сравнил дело Telegram с тяжбой между ФБР и Apple, когда американская компания отказалась создавать программу для взлома iPhone.