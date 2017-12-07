Telegram попросил Верховный суд отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования

Мессенджер Telegram подал в Верховный суд РФ иск с просьбой признать недействующим приказ ФСБ о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей. Об этом сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий компанию.

В иске отмечается, что приказ дает ФСБ внесудебный доступ к сведениям, составляющим тайну переписки, хотя по закону это возможно только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести.

Кроме того, по мнению юристов Telegram, порядок этих действий должно определять правительство, а не ФСБ. Наконец, приказ был принят до вступления в силу поправок из «пакета Яровой», которые призван реализовывать, и не проходил общественного обсуждения.