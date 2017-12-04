РСПП попросил не применять «закон Яровой» в закрытых телефонных сетях

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил заключение на правительственное постановление о правилах хранения данных по «закону Яровой». Об этом со ссылкой на текст документа сообщает «Коммерсант».

В обращении РСПП попросил исключить из-под действия закона выделенные телефонные и беспроводные сети связи. Там заметили, что эти сети используются только на предприятиях и зачастую построены на аналоговых протоколах.

Как пояснил управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев, выделенные сети связи создают там, где нет обычной инфраструктуры. В качестве примера он привел горноподземную связь в шахтах, которая формально подпадает под «закон Яровой».

РСПП также попросил изменить способ выбора объема хранимых данных. Сейчас он привязан к общему размеру канала, но, как отметили в объединении, фактические объемы трафика у операторов связи в несколько раз меньше.

В действующей редакции проект постановления правительства потребует от крупнейших операторов связи затрат не менее 100 миллиардов рублей в 2018 году. Это, по мнению представителей РСПП, увеличит тарифы на 20-30%.