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РСПП попросил не применять «закон Яровой» в закрытых телефонных сетях

Коммерсант
06:39, 4 декабря 2017
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил заключение на правительственное постановление о правилах хранения данных по «закону Яровой». Об этом со ссылкой на текст документа сообщает «Коммерсант».

В обращении РСПП попросил исключить из-под действия закона выделенные телефонные и беспроводные сети связи. Там заметили, что эти сети используются только на предприятиях и зачастую построены на аналоговых протоколах.

Как пояснил управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев, выделенные сети связи создают там, где нет обычной инфраструктуры. В качестве примера он привел горноподземную связь в шахтах, которая формально подпадает под «закон Яровой».

РСПП также попросил изменить способ выбора объема хранимых данных. Сейчас он привязан к общему размеру канала, но, как отметили в объединении, фактические объемы трафика у операторов связи в несколько раз меньше.

В действующей редакции проект постановления правительства потребует от крупнейших операторов связи затрат не менее 100 миллиардов рублей в 2018 году. Это, по мнению представителей РСПП, увеличит тарифы на 20-30%.

Пакет «антитеррористических» поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию.
Правительство должно утвердить порядок применения закона. Пока Минкомсвязи предлагает наращивать объем хранимой информации постепенно — в течение пяти лет. Из этого объема предложено исключить видео и торренты.

«Закон Яровой»

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