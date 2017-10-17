Министерство связи предложило хранить данные по «закону Яровой» не дольше месяца
Министерство связи и массовых коммуникаций предложило сократить срок хранения данных пользователей по «закону Яровой». Об этом на форуме «Открытые инновации 2017» объявил глава ведомства Николай Никифоров.
Он не уточнил суть предложений министерства, но заметил, что оно предлагает хранить данные «в течение одного месяца». Расходы для операторов на такую процедуру хранения Никифоров оценил «в среднем» в десятки миллиардов рублей.
Ранее Никифоров заявлял, что министерство рассматривает возможность постепенного вступления закона в силу в течение 3-5 лет.
Пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывает сотовых операторов и провайдеров хранить данные пользователей в течение полугода. Он должен вступить в силу 1 июля 2018 года.