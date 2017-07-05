От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

Никифоров: «закон Яровой» надо не откладывать, а вводить постепенно

Интерфакс
13:42, 5 июля 2017
Надежный источник

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что «закон Яровой» о хранении данных пользователей интернета и сотовой связи нецелесообразно переносить с 2018 на 2023 год. Так он прокомментировал законопроект, который сейчас рассматривает правительство

По словам Никифорова, министерство поддержало текущую дату вступления закона в силу — 1 июля 2018 года. При этом ведомство хочет получить полномочия для постепенного исполнения параметров закона в течение 3-5 лет.

Глава Минкомсвязи заметил, что сразу запустить «закон Яровой» по всей России невозможно из-за размеров страны. Он обещал, что через неделю правительство представит свою позицию по законопроекту об отсрочке порядка хранения данных.

4 июля «Ведомости» написали, что правительство в целом одобрило законопроект о переносе «закона Яровой» на 2023 с рядом замечаний, которые высказала ФСБ.
В действующей редакции пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова предполагает, что с 1 июля 2018 года все сотовые операторы и интернет-провайдеры должны в течение полугода хранить все данные пользователей.
Сама ФСБ оценивала затраты на внедрение систем хранения в 4,5 триллиона рублей. Заплатить за оборудование должны будут сами операторы и провайдеры.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться