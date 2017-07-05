Никифоров: «закон Яровой» надо не откладывать, а вводить постепенно

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что «закон Яровой» о хранении данных пользователей интернета и сотовой связи нецелесообразно переносить с 2018 на 2023 год. Так он прокомментировал законопроект, который сейчас рассматривает правительство

По словам Никифорова, министерство поддержало текущую дату вступления закона в силу — 1 июля 2018 года. При этом ведомство хочет получить полномочия для постепенного исполнения параметров закона в течение 3-5 лет.

Глава Минкомсвязи заметил, что сразу запустить «закон Яровой» по всей России невозможно из-за размеров страны. Он обещал, что через неделю правительство представит свою позицию по законопроекту об отсрочке порядка хранения данных.