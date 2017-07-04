Правительство поддержало отсрочку «закона Яровой» на пять лет. А ФСБ — нет
Правительственная комиссия начала подготовку положительного отзыва на законопроект, который отложит действие «закона Яровой» на пять лет — до 2023 года. Заседание комиссии состоялось 3 июля, рассказали неназванные источники «Ведомостей».
При этом возражения к документу высказал представитель ФСБ. В чем суть претензий, не уточняется, но теперь отзыв правительства будут дорабатывать.
В текущей версии отзыва правительства говорится, что возможно поэтапное (с 1 июля 2018 года) вступление в силу положений «закона Яровой» о хранении всех передаваемых в интернете данных и телефонных звонков.
Пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят летом 2016 года. Документ предполагает, что с июля 2018 года все интернет-провайдеры и операторы сотовой связи должны будут в течение полугода хранить всю передаваемую пользователями информацию.
Сразу после принятия закона сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин внесли законопроект, который призван отложить вступление поправок о хранении данных в силу.