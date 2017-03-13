ФСБ выступила против поэтапного введения «закона Яровой»
Представители Федеральной службы безопасности выступили против пилотных испытаний норм «закона Яровой» до вступления в силу требований о хранении переписки пользователей интернета. Об этом «Интерфаксу» рассказали участники совещания рабочей группы правительства.
По словам собеседников агентства, в ФСБ отказались обсуждать выбор пилотных регионов, сетей связи и источников финансирования. В спецслужбе также «агрессивно смотрят на поэтапность введения требований» закона.
ФСБ рассматривает «закон Яровой» как развитие существующей системы оперативно-розыскных мероприятий, заметил источник «Интерфакса». До 30 июня там планируют разработать нормативно-правовую базу для описания сроков и хранения информации.
Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают проверку требований «закона Яровой» о хранении данных пользователей на базе некоторых регионов перед тем, как распространять закон на всю страну. Помимо этого предлагалось сократить перечень информации, которую должны собирать операторы связи и провайдеры.
«Антитеррористический» закон депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был подписан в 2016 году. Он обязывает с 1 июля 2018 года в течение полугода хранить всю информацию, которую обрабатывают сотовые операторы и интернет-провайдеры.