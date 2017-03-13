ФСБ выступила против поэтапного введения «закона Яровой»

Представители Федеральной службы безопасности выступили против пилотных испытаний норм «закона Яровой» до вступления в силу требований о хранении переписки пользователей интернета. Об этом «Интерфаксу» рассказали участники совещания рабочей группы правительства.

По словам собеседников агентства, в ФСБ отказались обсуждать выбор пилотных регионов, сетей связи и источников финансирования. В спецслужбе также «агрессивно смотрят на поэтапность введения требований» закона.

ФСБ рассматривает «закон Яровой» как развитие существующей системы оперативно-розыскных мероприятий, заметил источник «Интерфакса». До 30 июня там планируют разработать нормативно-правовую базу для описания сроков и хранения информации.