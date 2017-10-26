Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ

В своем телеграм-канале Чиков опубликовал список доводов защиты по делу о штрафе ФСБ. В частности, он указал, что суд не имел права рассматривать дело об административном правонарушении, в котором фигурировало иностранное юридическое лицо.

Об этом объявил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, представляющий интересы Telegram в тяжбе с ФСБ.

Мессенджер Telegram обжаловал в суде штраф за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей.

«Компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на постановление об административном правонарушении», — сказал Чиков.

16 октября Мещанский районный суд Москвы оштафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ предоставить данные ФСБ. Суд счел компанию виновной в административном правонарушении.

После того, как решение суда вступит в законную силу, у Роскомнадзора появятся основания для блокировки сервиса в России.

Создатель Telegram Павел Дуров, неоднократно заявлявший, что мессенджер не будет передавать информацию спецслужбам, сообщил, что решение о штрафе будет оспорено.