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Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ

ТАСС
09:14, 26 октября 2017
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Мессенджер Telegram обжаловал в суде штраф за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей. 

Об этом объявил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, представляющий интересы Telegram в тяжбе с ФСБ.

В своем телеграм-канале Чиков опубликовал список доводов защиты по делу о штрафе ФСБ. В частности, он указал, что суд не имел права рассматривать дело об административном правонарушении, в котором фигурировало иностранное юридическое лицо.

«Компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на постановление об административном правонарушении», — сказал Чиков.

ТАСС
16 октября Мещанский районный суд Москвы оштафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ предоставить данные ФСБ. Суд счел компанию виновной в административном правонарушении.
После того, как решение суда вступит в законную силу, у Роскомнадзора появятся основания для блокировки сервиса в России.
Создатель Telegram Павел Дуров, неоднократно заявлявший, что мессенджер не будет передавать информацию спецслужбам, сообщил, что решение о штрафе будет оспорено.

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