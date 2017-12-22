В старых сериях «Гравити Фолз» переозвучили персонажа Луи Си Кея
В анимационном сериале «Гравити Фолз» переозвучили персонажа комика Луи Си Кея, которого обвинили в неподобающем поведении сексуального характера.
Речь идет об «Ужасающем потном одноруком чудовище» (по-английски The Horrifying Sweaty One-Armed Monstrosity), которое появилось в двух сериях во втором сезоне. В сообщении телеканала Disney говорится о переозвучке трех эпизодов.
Новым исполнителем роли чудища указан создатель сериала Алекс Хирш. Здесь можно послушать, как говорил персонаж изначально, здесь — как говорит сейчас.
В ноябре 2017 года несколько комик-актрис рассказали журналистам, что Луи Си Кей — один из самых популярных американских стендап-комиков — мастурбировал в их присутствии, хотя они были против. Комик, который в своих скетчах часто говорит о сексе и мастурбации, признал правдивость их свидетельств. После этого от сотрудничества с ним отказались HBO и Netflix, а его новый фильм был снят с проката.
В ноябре из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира» было решено полностью вырезать роль Кевина Спейси, которого несколько мужчин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии. Его сцены были пересняты с актером Кристофером Пламмером.