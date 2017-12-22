В старых сериях «Гравити Фолз» переозвучили персонажа Луи Си Кея

В анимационном сериале «Гравити Фолз» переозвучили персонажа комика Луи Си Кея, которого обвинили в неподобающем поведении сексуального характера.

Речь идет об «Ужасающем потном одноруком чудовище» (по-английски The Horrifying Sweaty One-Armed Monstrosity), которое появилось в двух сериях во втором сезоне. В сообщении телеканала Disney говорится о переозвучке трех эпизодов.

Новым исполнителем роли чудища указан создатель сериала Алекс Хирш. Здесь можно послушать, как говорил персонаж изначально, здесь — как говорит сейчас.