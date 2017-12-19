Павел Дуров объяснил сбой в Telegram «безумным ростом» посещаемости

Павел Дуров
05:52, 19 декабря 2017
Надежный источник

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что проблемы с мессенджером вечером 18 декабря возникли из-за «безумного роста [посещаемости] в последнее время».

«Мы кое-что подкрутили, так что завтра все должно быть в порядке», — написал он в твиттере.

Как выяснило РБК, в 2017 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России. С мая по декабрь скачивания версии для Android выросли на 168%, а доля активных пользователей этой версии приложения почти удвоилась. Telegram обогнал по популярности Skype на Android-устройствах.

Опрошенные изданием эксперты связывают рост популярности мессенджера с угрозой его блокировки в России, когда в мае Роскомнадзор потребовал от Telegram встать на учет в качестве распространителя информации.

В декабре российский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. После этого решения у Роскомнадзора появилось право заблокировать мессенджер на территории России. Отправляло ли ведомство соответствующее распоряжение, неизвестно.

(Возможная) блокировка Telegram в России

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме