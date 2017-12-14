В Москве задержали отца братьев Азимовых, обвиняемых по делу о теракте в Петербурге

В Москве утром 14 декабря был задержан Ахрал Азимов, отец обвиняемых в организации теракта в Санкт-Петербурге Акрама и Аброра Азимовых. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, защищающий одного из братьев. О задержании мужчины также рассказал его младший сын, сообщает издание «Азаттык».

«Имеются все основания опасаться, что Ахрал Азимов сам оказался в секретной тюрьме ФСБ России, в которой ранее незаконно удерживались его сыновья», — написал Динзе. По его мнению, что на мужчину могут оказывать давление с целью изменения его свидетельских показаний и отказа его сыновей от адвокатов.

«Ранее следствие неоднократно понуждало Ахрала Азимова отказаться от адвокатов Дмитрия и Ольги Динзе, осуществляющих защиту его сыновей, на что Ахрал ответил отказом», — написал адвокат. Жена мужчины Вазира получила с его номера сообщение о том, что «с ним все нормально и завтра он прилетит в Киргизию», рассказал Динзе.

Адвокат Ахрала Азимова Филипп Шишов рассказал РБК, что сперва в полиции ему сообщили, что Азимова увезли в Кунцевский суд по административному делу. В суде ему заявили, что «такого человека не доставляли»; после этого в полиции заявили, что мужчину передали ФСБ. «Я написал заявление о похищении человека», — заявил он.

По мнению Шишова, Азимову, которого недавно лишили российского гражданства, могут вменять нарушение порядка пребывания в России.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что Азимова задержали за нарушение правил пребывания в РФ. Другой собеседник агентства заявил, что его задержали сотрудники спецслужб из Санкт-Петербурга и доставили в этот город.