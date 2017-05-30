Защита фигуранта дела о теракте в Петербурге назвала сфальсифицированной запись его задержания

Защита Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге, считает сфальсифицированными протокол и видеозапись его задержания в Москве. Об этом адвокат Ольга Динзе заявила на заседании суда о продлении его ареста, передает «Интерфакс».

Динзе указала, что 15 апреля (то есть за четыре дня до задержания) он попал в реанимацию в киргизском городе Оше, после чего «к нему пришли сотрудники местных правоохранительных органов, забрали его, но затем отвезли обратно в больницу, там его прокапали — и больше его никто не видел».

«Непонятно, как он мог оказаться 19 апреля, когда его официально задержали, на остановке в Москве с гранатой в сумке», — сказала адвокат.

Суд принял решение о продлении ареста Азимову и еще девяти фигурантам дела до сентября 2017 года, сообщает агентство.