Защита фигуранта дела о теракте в Петербурге назвала сфальсифицированной запись его задержания

Интерфакс
15:11, 30 мая 2017
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Защита Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге, считает сфальсифицированными протокол и видеозапись его задержания в Москве. Об этом адвокат Ольга Динзе заявила на заседании суда о продлении его ареста, передает «Интерфакс».

Динзе указала, что 15 апреля (то есть за четыре дня до задержания) он попал в реанимацию в киргизском городе Оше, после чего «к нему пришли сотрудники местных правоохранительных органов, забрали его, но затем отвезли обратно в больницу, там его прокапали — и больше его никто не видел». 

«Непонятно, как он мог оказаться 19 апреля, когда его официально задержали, на остановке в Москве с гранатой в сумке», — сказала адвокат.

Суд принял решение о продлении ареста Азимову и еще девяти фигурантам дела до сентября 2017 года, сообщает агентство.

Акрам Азимов — брат Аброра Азимова, которого следствие называет организатором теракта в Санкт-Петербурге. По официальной версии, ФСБ задержала его 19 апреля на территории Новой Москвы, неподалеку от аэропорта Внуково. До объявления о его задержании сообщалось, что он был сперва задержан в больнице, а затем депортирован в Россию.
19 апреля СМИ опубликовали видеозапись задержания, на которой он сперва идет по улице, а потом садится на остановку. После этого его задерживают оперативники ФСБ; в сумке у него на поясе они находят гранату. 
Мать Азимовых назвала съемку постановкой, заявив, что Акрама забрали из больницы и увезли в неизвестном направлении. «У него не было денег на билет, не было паспорта, это явная постановка», — сказала она.
В результате теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля, погибли 16 человек, более 50 получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.
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