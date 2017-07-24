Обвиняемые в терроризме рассказали о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье

Братья Аброр и Акрам Азимовы, которых обвиняют в организации теракта в Санкт-Петербурге, пожаловались в ЕСПЧ на то, что их содержали в «секретной тюрьме» и пытали перед официальным задержанием. Об этом со ссылкой на заявления Азимовых пишет Republic. Существование «тюрьмы» подтвердили два неназванных источника издания, знакомые с расследованием дел о терроризме.

Аброра Азимова, по его словам, задержали на следующий день после теракта, 4 апреля. Его остановили на подмосковной трассе, после чего обыскали, надели на голову черный мешок и отвезли в подвал с камерами. Его брата Акрама забрали 15 апреля из больницы в киргизском Оше, а затем привезли в Москву и доставили в тот же подвал.

По словам Аброра Азимова, в тюрьме его пытали мужчины, которые представлялись сотрудниками ФСБ в отставке. Для пыток применяли динамо-машину, контакты которой подводили к пальцам, мочкам ушей и половым органам. Азимова также пытали водой, имитируя утопление.

Официально Аброра Азимова задержали только 17 апреля. Тогда, по его словам, его вывели из камеры и отвезли на место «задержания», дав ему сумку с боевой гранатой. О задержании Акрама Азимова ФСБ отчиталась 19 апреля.

«Секретную тюрьму» ФСБ в Подмосковье в своих жалобах в ЕСПЧ описывают осужденные за попытку подрыва «Сапсана» Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев, а также осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов.

Сравнив время, в течение которого задержанных везли в «тюрьму», Republic установил, что она может находиться на юго-западе от Москвы.