Адвокат: фигуранта дела о теракте в Петербурге заставили отказаться от слов о «секретной тюрьме» ФСБ
Сотрудники ФСБ заставили обвиняемого по делу о теракте в петербургском метро Аброра Азимова «отказаться от претензий в части пыток в секретной тюрьме», сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.
По словам юриста, оперативники ФСБ вынудили Азимова написать соответствующее заявление, угрожая физической расправой «над ним и родственниками». Он добавил, что оперативники «ходят [к его подзащитному] постоянно», хотя он неоднократно ходатайствовал о запрете этого.
«Генеральная прокуратура переслала жалобу по секретной тюрьме для расследования в Следственный комитет», — написал Дмитрий Динзе.
24 июля издание Republic сообщило, что братья Аброр и Акрам Азимовы, обвиняемые в организации теракта в петербургском метро, пожаловались в ЕСПЧ на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье перед официальным задержанием. Жалобы подали и трое осужденных по другим делам.
Ранее защита Акрама Азимова заявляла, что считает сфальсифицированными протокол и видеозапись его задержания в Москве.
Материал о «секретной тюрьме» ФСБ написал журналист РБК Илья Рождественский. Он предложил руководству РБК шесть вариантов материала, однако его было решено не публиковать. В результате статья вышла на Republic, а Рождественский уволился из РБК.