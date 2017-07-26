Адвокат: фигуранта дела о теракте в Петербурге заставили отказаться от слов о «секретной тюрьме» ФСБ 

Сотрудники ФСБ заставили обвиняемого по делу о теракте в петербургском метро Аброра Азимова «отказаться от претензий в части пыток в секретной тюрьме», сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

По словам юриста, оперативники ФСБ вынудили Азимова написать соответствующее заявление, угрожая физической расправой «над ним и родственниками». Он добавил, что оперативники «ходят [к его подзащитному] постоянно», хотя он неоднократно ходатайствовал о запрете этого.