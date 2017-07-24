Журналист РБК уволился из-за отказа редакции выпустить текст про «секретную тюрьму» ФСБ

Журналист РБК Илья Рождественский рассказал, что уволился из холдинга, так как руководство редакции отказалось выпустить его текст о «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье.

По словам Рождественского, он предложил руководству шесть вариантов материала, но ему ответили, что это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме», которые рассказали о пытках.

Руководство редакции решило, что материал можно опубликовать только новостной заметкой. В связи с этим Рождественский уволился из РБК, он покинет редакцию после выхода из отпуска 4 августа.