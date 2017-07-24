Журналист РБК уволился из-за отказа редакции выпустить текст про «секретную тюрьму» ФСБ

Илья Рождественский
08:56, 24 июля 2017
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Журналист РБК Илья Рождественский рассказал, что уволился из холдинга, так как руководство редакции отказалось выпустить его текст о «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье.

По словам Рождественского, он предложил руководству шесть вариантов материала, но ему ответили, что это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме», которые рассказали о пытках.

Руководство редакции решило, что материал можно опубликовать только новостной заметкой. В связи с этим Рождественский уволился из РБК, он покинет редакцию после выхода из отпуска 4 августа.

«Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?» — гласил комментарий редактора к одному из абзацев.

Илья Рождественский
Материал Рождественского вышел 24 июля в Republic. В нем пятеро фигурантов уголовных дел о терроризме и убийстве рассказывают, как их до официального задержания пытали в «секретной тюрьме» в Подмосковье. По словам задержанных, в пытках участвовали отставные сотрудники ФСБ.

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