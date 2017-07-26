«Не верю». Уполномоченный по правам человека прокомментировала расследование о «секретной тюрьме» ФСБ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не верит в существование «секретных тюрем» ФСБ. Об этом она заявила на форуме «Территория смыслов на Клязьме» после публикации расследования Ильи Рождественского на Republic.

По словам Москальковой, ей не поступало ни одной жалобы на «секретные тюрьмы» в России. При этом она сказала, что верит в существование таких тюрем на Украине, потому что к ней «приходили матери тех мальчишек, которые были похищены».