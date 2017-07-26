«Не верю». Уполномоченный по правам человека прокомментировала расследование о «секретной тюрьме» ФСБ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не верит в существование «секретных тюрем» ФСБ. Об этом она заявила на форуме «Территория смыслов на Клязьме» после публикации расследования Ильи Рождественского на Republic.
По словам Москальковой, ей не поступало ни одной жалобы на «секретные тюрьмы» в России. При этом она сказала, что верит в существование таких тюрем на Украине, потому что к ней «приходили матери тех мальчишек, которые были похищены».
«Секретные тюрьмы ФСБ — никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю», — заявила Москалькова.
Расследование Republic было опубликовано 24 июля. Москалькова стала первым официальным лицом, которое прокомментировало заявления задержанных о том, что их пытали в «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье. Следственный органы пока никак не отреагировали на заявления.
Рождественский опубликовал текст в Republic, так как не смог добиться публикации в РБК. По словам журналиста, его текст называли «правозащитным» и предлагали подать расследование в виде новости. После этого Рождественский ушел из РБК. Руководство редакции РБК заявило, что в тексте была недостаточно представлена позиция «другой стороны», без уточнения, как это должно было быть сделано.