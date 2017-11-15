Минюст потребовал дисквалифицировать адвоката Ольгу Динзе, которая защищает фигуранта дела о теракте в Петербурге

Минюст РФ потребовал дисквалифицировать адвоката Ольгу Динзе, которая защищает фигуранта дела о теракте в Петербурге Акрама Азимова. Об этом она рассказала газете «Ведомости».

С жалобой на Динзе в Минюст обратился начальник СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин. Он обвинил юриста в том, что она «незаконно получила от обвиняемого Азимова А. А. тетрадь с записями» и вынесла их из изолятора.

Речь идет об инциденте, который произошел в августе 2017 года — тогда сотрудники СИЗО несколько часов удерживали Ольгу Динзе, требуя отдать переданные ей Азимовым записи, однако она этого так и не сделала.

Как пишут «Ведомости», после инцидента адвокат обратилась в прокуратуру, где по результатам проверки ее саму обвинили в нарушении закона; сотрудники ФСИН, по мнению прокуратуры, также допустили нарушение режима. Прокурор велел ФСИН «наказать виновных», пишет газета.

Ольга Динзе отрицает, что как-либо нарушила правила. По ее словам, она попросила Азимова «сформулировать свою позицию письменно», поскольку добиться свидания с ним сложно, а их беседы, по ее мнению, может прослушивать ФСБ. Динзе утверждает, что отдать сотрудникам СИЗО записи было бы нарушением адвокатской тайны.