Минюст потребовал дисквалифицировать адвоката Ольгу Динзе, которая защищает фигуранта дела о теракте в Петербурге

Ведомости
20:47, 15 ноября 2017
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Минюст РФ потребовал дисквалифицировать адвоката Ольгу Динзе, которая защищает фигуранта дела о теракте в Петербурге Акрама Азимова. Об этом она рассказала газете «Ведомости».

С жалобой на Динзе в Минюст обратился начальник СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин. Он обвинил юриста в том, что она «незаконно получила от обвиняемого Азимова А. А. тетрадь с записями» и вынесла их из изолятора.

Речь идет об инциденте, который произошел в августе 2017 года — тогда сотрудники СИЗО несколько часов удерживали Ольгу Динзе, требуя отдать переданные ей Азимовым записи, однако она этого так и не сделала.

Как пишут «Ведомости», после инцидента адвокат обратилась в прокуратуру, где по результатам проверки ее саму обвинили в нарушении закона; сотрудники ФСИН, по мнению прокуратуры, также допустили нарушение режима. Прокурор велел ФСИН «наказать виновных», пишет газета.

Ольга Динзе отрицает, что как-либо нарушила правила. По ее словам, она попросила Азимова «сформулировать свою позицию письменно», поскольку добиться свидания с ним сложно, а их беседы, по ее мнению, может прослушивать ФСБ. Динзе утверждает, что отдать сотрудникам СИЗО записи было бы нарушением адвокатской тайны.

Адвокат международной «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, защищающий Динзе, говорит, что переписка — это одно, а общение с адвокатом, в том числе письменное, — совсем другое. Обычно у охраны это вопросов не вызывает, но тут в дело вмешалась ФСБ, которая пытается получить абсолютный контроль над обвиняемым.

Ведомости
Акрам Азимов и его брат Аброр обвиняются по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 15 человек и около 90 человек пострадали. Аброра Азимова следствие называет организатором теракта.
Ольга Динзе говорила, что считает сфальсифицированными протокол и видеозапись задержания Акрама Азимова в Москве.
Братья Азимовы заявляли, что перед официальным задержанием их держали в «секретной тюрьме ФСБ» в Подмосковье, где подвергли пыткам. Впоследствии, по словам адвокатов, Азимовых под угрозой расправы над родственниками заставили отказаться от слов о «секретной тюрьме ФСБ».
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